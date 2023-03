L’industrie peut-elle devenir frugale?

Pari gagné! En janvier, la France a baissé de 8,3% sa consommation électrique par rapport à la moyenne des années précédentes, hors crise sanitaire. Ce chiffre, retraité des effets météorologiques d’un hiver doux, démontre qu’un zeste de sobriété était à portée de main. Mais cette victoire facile, obtenue en réduisant les températures, l’éclairage et en fermant quelques unités de production ici et là n’épuisent pas le gigantesque défi d’inventer une économie pas seulement plus sobre, mais frugale, pour tenir compte des «limites planétaires», définies par le scientifique suédois Johan Rockström.

