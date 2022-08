L’industrie nautique française a le vent en poupe, grâce à l'export

Voiliers et bateaux à moteurs ont le vent en poupe. Les résultats 2021 (plus exactement entre septembre 2020 et août 2021) et les tendances observées sur 2022 confirment cette embellie. « 2021 est une année de rebond, se réjouit Jean-Paul Chapeleau, président de la Fédération des industries nautiques (FIN) depuis le printemps dernier. Au départ, nous pensions qu’il nous faudrait trois à cinq ans pour retrouver le niveau de 2019. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]