L'industrie française sous pression, les commandes en baisse

L'indice PMI du secteur a reculé à 51,4, au plus bas depuis fin 2020. Une première estimation en cours de mois l'avait donné à 51,0.

"Avec une croissance qui a fortement ralenti depuis la fin de l'an dernier, les résultats de l'enquête de juin montrent que le secteur manufacturier français est en train de glisser vers la contraction", a déclaré Joe Hayes, économiste senior de S&P.

Le sous-indice mesurant l'évolution de la confiance des directeurs d'achats est au plus bas depuis plus de deux ans, a-t-il précisé. Quant à la composante des nouvelles commandes, à 46,1 après 50,6 en mai, elle accuse sa plus forte baisse d'un mois sur l'autre depuis novembre 2020.

"Au vu du niveau durablement élevé de l'inflation en Europe, la faiblesse de la demande devrait persister", a ajouté Joe Hayes.

(Reportage Tassilo Hummel, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)