L’industrie française à l’heure du renouveau

Selon la Cour des Comptes, l’industrie représente moins de 14 % du PIB, contre 23 % dans les années 80. Pour inverser cette tendance, le gouvernement français a engagé « un choc de réindustrialisation » en favorisant le développement de filières d'avenir (Intelligence Artificielle, hydrogène vert, biomédicaments...) tout en soutenant les industries lourdes stratégiques.

Une mue bien entamée, mais qui reste à confirmer

L’industrie est de retour au centre du jeu économique et social depuis quelques années. En effet, les crises qui nous ont frappés, et nous frappent encore, ont montré les limites de la délocalisation industrielle à outrance D’un côté, la pandémie de Covid-19, et la guerre en Ukraine ont révélé les difficultés entrainées par des chaînes d’approvisionnement trop longues ; de l’autre, la crise des gilets jaunes a été le révélateur des limites sociales posées par les délocalisations. Dans les territoires où des usines avaient été fermées, le mouvement a pris une intensité sans précédent.

Dans ce contexte, c’est tout le secteur qui connaît un regain d’intérêt. « Nous sommes à un moment charnière. Nous avions en quelque sorte perdu tout l’héritage d’un certain savoir-faire. Aujourd’hui, il revient au goût du jour. Nous assistons à la renaissance de l’industrie par la modernisation de ses process et la revalorisation de ses métiers. », confirme François-Xavier de Thieulloy, directeur pôle expertise et responsable Industrie du Futur chez Bpifrance.

Nombre de dirigeants en ont conscience et aspirent à cette transformation. Dès les semaines qui ont suivi l’annonce du plan « France 2030 » par Emmanuel Macron en 2021, des initiatives ont vu le jour. « Il y a une soif de reconnaissance et une forte volonté de faire avancer les choses concrètement sur le terrain », commente François-Xavier de Thieulloy qui cite notamment La French Fab lancée en 2017 comme l’étendard des industriels français en mouvement. Cette communauté cherche à fédérer les industriels pour accompagner le renouveau du secteur. En février 2022, le ministère de l’Industrie recensait ainsi près de 800 projets industriels, créant ou confortant 100 000 emplois locaux.

Relocalisation, La French Fab et RSE : le trio gagnant du renouveau

Première étape de la transformation, la relocalisation des activités permet de récupérer la maîtrise de la chaîne de valeur, de garantir la qualité des produits et de créer des emplois. Decathlon a ainsi réimplanté la production de ses bonnets, jusqu’alors sous-traitée au Sri Lanka, dans le nord de la France. En choisissant de nouveaux tissus plus écologiques et en adoptant des process qui réduisent drastiquement les pertes de matière première (3 % aujourd’hui versus 30 % auparavant), le prix de revient est resté stable.

La modernisation de l’industrie passe aussi par l’intégration des technologies et des deep techs pour optimiser les processus existants. « L’idée consiste à repenser son modèle en s’inspirant de technologies existantes dans d’autres activités. Il s’agit de croiser la disruption par les outils avec la continuité du savoir-faire », analyse l’expert Bpifrance.

Dernier enjeu clé, la prise en compte des enjeux de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les organisations ne peuvent plus fermer les yeux sur leurs obligations et leurs devoirs en matière d’écologie et donc leur contribution au développement durable. La question de leur ancrage territorial et de leur participation à la vie locale intervient également. C’est ainsi que se sont créées plusieurs écoles de production dans les métiers du textile au sein desquelles s’impliquent les industriels aux côtés des institutions locales (Pôle Emploi, région…). En 2022, 43 écoles se sont ainsi implantées dans toute la France pour préparer des jeunes aux métiers industriels.

Quelles sont les prochaines étapes pour confirmer la renaissance de l’industrie ? À quels enjeux le secteur doit-il encore faire face ?

Approvisionnement et recrutement, les défis à relever

Le premier défi pour renouveler et moderniser l’industrie est d’ordre conjoncturel. L’approvisionnement constitue, pour beaucoup d’organisations, une problématique majeure révélant, comme mentionné plus haut, les failles de circuits trop étendus.

Le second défi, structurel et donc plus profond, concerne le recrutement. La modernisation de l'industrie pose aussi la question de la modernisation de son image. Bien loin du travail laborieux et répétitif des « Temps Modernes » de Charlie Chaplin, ses métiers souffrent toujours d’une mauvaise image. Or, que ce soit en matière de pénibilité, de mixité, de salaires (plus élevés que dans d’autres secteurs) et même d’évolution de carrière, les perspectives sont intéressantes.

« Nous ne manquons pas de beaux exemples de réussites à la française. Nous savons désormais que toutes les entreprises, PME y compris, peuvent se réinventer. La vraie question à se poser est : sommes-nous capables de passer à la vitesse supérieure ? De transformer ces succès isolés en un succès collectif ? », questionne pour conclure François-Xavier de Thieulloy.

Telle est la vocation de La French Fab qui anime chaque jour sur le terrain sa communauté d’ambassadeurs. Une mission qui consiste à promouvoir l’accélération de la transformation, redorer l’image de l’industrie et enfin redonner de la fierté à tous les acteurs du secteur qui œuvrent chaque jour à l’excellence française industrielle, en France comme à l’étranger.

Contenu proposé par Bpifrance.