L'industrie face aux limites planétaires : inscrivez-vous à notre webinaire

“Demain se fabrique aujourd’hui.” C'est le slogan de L’Usine Nouvelle. Et ce qui est certain c’est que demain et après-demain nous ne pourrons plus produire comme aujourd’hui. Les enjeux sont connus : décarbonation, manque de matières premières, électrification. Tout n'est pas négatif, loin de là : ce bouleversement est source d'innovations pour le secteur industriel qui se retrouve face au titanesque défi de la frugalité et du mieux produire. Les recettes sont elles aussi en partie connues : nouvelles matières à inventer, recyclage, économie circulaire, nouvelles énergies. Les bases sont là. Reste à les développer en masse.

En avant-première la rédaction de l’Usine Nouvelle vous propose de faire le point sur la situation économique actuelle, sur les défis de l’industrie confrontée aux limites de la planète, mais aussi sur les engagements pris par l’Usine Nouvelle pour être aussi acteur de ce changement et non pas seulement vigie ou commentateur de ce monde industriel en mutation à l’occasion de la sortie du numéro du mois de mars. Retrouvons nous mercredi 1er mars à 14 heures.

