L’industrie engagée pour réduire son empreinte sur la ressource en eau

L’usage industriel de l’eau est multiple : de l’eau pour les lignes de décapage et pour les équipements de dépollution ou de l’eau osmosée pour le traitement de surface ou la fabrication d’émulsion …Dans le cadre du Plan eau du gouvernement, 50 sites industriels vont bénéficier d’un accompagnement de proximité pour réduire leur empreinte sur la ressource en eau. Une illustration de la transition amorcée et des leviers d’efficacité hydrique chez Constellium et Ugitech