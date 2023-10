L'industrie des tunnels en plein essor, Vega-C reste au sol : le Top/Flop de la semaine

Top : l’activité des travaux souterrains au beau fixe

Entre 2015 et 2022, le chiffre d’affaires généré, en France, par les travaux de tunnels et d’espaces souterrains est passé de 500 millions d’euros à 2 milliards d’euros . Une hausse notamment liée à la construction des premiers lots du Grand Paris Express, le réseau de transport ferré qui doit desservir la région parisienne. De 10 000 à 12 000 personnes sont employées dans le secteur, qui attend notamment de bénéficier de projets prévus à Toulouse (Haute-Garonne), à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou dans le cadre de la ligne Lyon-Turin. La transition écologique fait partie des questionnements de cette industrie, tout comme l’amélioration de la résistance au feu.

Flop : les déboires du lanceur Vega-C plombe l’Europe spatiale