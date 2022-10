L’industrie des écrans plats subit sa plus grave dépression depuis 2008

Sale temps pour l’industrie des écrans plats. Les fabricants sont plongés dans un cycle de baisse de la demande et de surcapacité de production avec comme corollaire, un effondrement des prix. «Les bénéfices vertigineux enregistrés en 2021 ne sont plus qu’un lointain souvenir, affirme Bob O'Brien, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats. Cette industrie semble sur le point de connaître son pire trimestre depuis le début de la pandémie. Les prix des écrans ont commencé à baisser, il y a un an, et n'ont pas arrêté leur déclin, et même avec des prix toujours plus bas, la demande continue de diminuer.» En septembre 2022, les prix des écrans LCD de télévision s’affichent en recul de 65% par rapport à leur pic de juin 2021, selon DSCC.

