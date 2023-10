Décarbonation : l'industrie chimique se prépare à actionner le levier du CCUS

Qu'en est-il de la place du CCUS – captage, stockage et valorisation du CO 2 – dans la décarbonation de l'industrie chimique, en France et en Europe ? Retour sur l'avancement d'une filière qui devrait participer, de 3,5 % jusqu'à 10,5 %, aux objectifs nationaux de réduction des émissions du secteur, entre 2015 et 2030.