[L'industrie c'est fou] Zedu-1, la voiture écolo qui filtre ses particules fines

Indéniablement beaucoup plus écologiques que les automobiles thermiques, les voitures électriques ne sont pas pour autant complètement « zéro émission », comme l'affirment de nombreux constructeurs. Outre les émissions de CO2 engendrées par l'extraction des minéraux nécessaires aux batteries et par l'assemblage final, ces véhicules libèrent en effet eux-aussi des particules fines lors de la conduite. Un phénomène nocif pour l'environnement comme pour les citoyens, la pollution de l'air contribuant au développement de maladies chroniques.

La solution à ce problème de santé publique pourrait bien se trouver du côté de... l'agence aérospatiale allemande. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette dernière a sollicité l'aide de HWA, le département compétition de la société Mercedes-AMG, afin de fabriquer la première voiture présentée comme 100% verte. Pour ce faire, les ingénieurs impliqués dans ce projet ont concentré leurs efforts sur les pneumatiques, responsables de 61% des particules émises par les véhicules électriques selon une étude de l'Ademe, et sur les freins, également très sensibles à l'abrasion.

Un bain d'huile

Baptisée Zedu-1 (pour Zero Emission Drive Unit), cette voiture possède un tout nouveau type de carénage, recouvrant quasiment l'intégralité des roues pour limiter les frottements. Située à l'avant de l'auto, une sorte de petit aspirateur filtre la totalité des particules et les stocke, dès lors que la vitesse ne dépasse pas les 50 km/h. Au-delà, l'efficacité du dispositif oscillerait entre 70% et 80%. Les disques des freins de cet engin sont quant à eux directement montés sur le moteur électrique, où ils baignent dans l'huile. Régulièrement nettoyé, ce bain d'huile réduirait l'abrasion de manière considérable.

Bien que prometteuse, cette technologie devra encore sûrement parcourir un long chemin avant d'être adaptée massivement. Difficile en effet de changer les pneus crevés lorsqu'ils sont encapsulés à l'intérieur de la carrosserie... A l'heure où la transition écologique s'accélère, les constructeurs vont en tout cas sûrement intensifier leurs efforts dans le domaine. L'allemand Audi a d'ailleurs récemment annoncé le développement d'un filtre à particules embarqué pour véhicules électriques.