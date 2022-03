[L'industrie c'est fou] Z-Triton, un véhicule hybride qui se transforme en vélo, en caravane ou en bateau

Entre les promenades à bicyclette bucoliques, les divagations sur les flots ou les nuitées en pleine nature, votre cœur balance pour vos prochaines vacances ? Pourquoi faire une croix sur l'une de vos activités préférées, lorsqu'un véhicule permet de les réunir toutes les trois ? Inventé par un designer letton passionné de cyclisme, le Z-Triton est à la fois un vélo, un camping-car et un bateau. Cette prouesse technologique a nécessité plusieurs années de développement, mais débouche sur un produit final aussi original qu'écologique.

L'engin amphibie, qui mesure près de 4 mètres de long pour 1,5 mètre de large, est doté de deux moteurs électriques, l'un pour rouler, l'autre pour voguer. Le passage de l'un à l'autre ne prend que quelques minutes : les roues laissent leur place à des flotteurs et la cabine se transforme en poste de pilotage. Côté performance, ses créateurs affirment qu'il peut atteindre 25 km/h sur la terre ferme (avec une autonomie de 50 km), et 5 km/h sur voie maritime (avec une autonomie de 20 km). Des panneaux solaires installés sur le toit permettent de recharger partiellement les batteries mais, par temps pluvieux, il faudra peut-être sortir les rames et déplacer ses 200 kg !

Une version do it yourself

La structure du Z-Triton est composée d'un cadre en acier et en fibre de verre, avec du polyester fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et plusieurs pièces imprimées en 3D. Le véhicule comprend notamment un siège réglable, un dérailleur de vitesse, des freins à disques hydrauliques, et même des ports de charge USB, une radio Bluetooth et une table pliante. Enfin, un espace a été aménagé pour emmener avec vous votre plus belle plante verte !

Testé à Paris, Amsterdam, dans les Alpes et sur le lac Léman (Suisse), ce vélo multifonctions a fait le bonheur des curieux qui ont pu mettre à l'épreuve sa maniabilité. Ceux qui voudront s'offrir un Z-Triton devront débourser 14 500 euros et patienter jusqu'à la fin de l'année pour les premières livraisons. Une version à assembler soi-même, plus abordable, est déjà dans les tuyaux.