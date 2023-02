[L'industrie c'est fou] Wilson invente un ballon de basket-ball qui ne se dégonfle pas

Finie la corvée du regonflage de ballon. L’équipementier sportif américain Wilson Sporting Goods a dévoilé, à l’occasion du All-Star Game Weekend 2023 qui s’est déroulé du 17 au 19 février à Salt Lake City (Etats-Unis), le prototype d’un ballon de basketball baptisé "Airless" (sans air, en anglais). Avec une structure imprimée en 3D constituée de petits trous hexagonaux et de matériaux capable de rebondir autant qu’un ballon classique, l’objet est unique en son genre car il ne comporte pas d’air.

Pour parvenir à ce petit exploit, les ingénieurs de chez Wilson ont tout d’abord travaillé sur le design de l’objet, qui devait non seulement ressembler à un ballon de basketball mais aussi offrir la même sensation au toucher et des propriétés équivalentes. La création a ensuite été traduite en un fichier digital envoyé à EOS, spécialiste de l'impression 3D additive. «Travailler avec une marque comme Wilson change la donne puisque nous collaborons habituellement avec des entreprises de l’aérospatial, de l’automobile ou du matériel médical», explique John Walker, le directeur du développement commercial de la société en charge de l’Amérique du nord, dans une vidéo postée par l’équipementier sportif.

Wilson doit encore améliorer son Airless

Pour donner vie à la sphère, «un lit de poudre est balayé, puis un laser dessine le motif et, au fur et à mesure, apparaît la forme du ballon en trois dimensions», décrit Nadine Lippa, la responsable du département de recherche et développement chez Wilson, pour qui enlever par la suite la poudre présente sur le ballon s’apparente à «une fouille archéologique».

Une fois ce processus réalisé, la marque a envoyé son prototype à la ligue de basketball américaine pour qu'elle lui fasse subir une batterie de tests. L’avis des joueurs compte énormément pour Wilson qui a confié son précieux produit au basketteur des Houston Rockets, KJ Martin, afin qu’il fasse une démonstration du Airless lors du premier tour du concours de dunk qui a eu lieu pendant l’événement annuel de la NBA. Mais Wilson prévient toutefois qu’il lui reste «du travail avant que le ballon soit présent sur les terrains du monde entier».