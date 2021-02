[L'industrie c'est fou] Vous reprendrez bien un peu de vin de Bordeaux au CBD ?

Pour la première fois en France, tous les vices sont enfin rassemblés dans une bouteille. Ou presque. Un boisson associant vin et CBD, une substance issue du cannabis, est disponible à la consommation. Avec la récente légalisation de cette molécule non-stupéfiante, il était inévitable que l’une des boissonsles plus emblématiques de France ne connaisse pas une déclinaison au chanvre. La bouteille est simple et porte le nom de Burdi W.