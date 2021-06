[L'industrie c'est fou] Volkswagen crée un drive-in à Clairefontaine avec ses voitures électriques pour suivre le match France - Allemagne de l'Euro

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Volkswagen Volkswagen prévoit d'investir 16 milliards d'euros dans l'électrique et la digitalisation d'ici à 2025.

Passionné de football, vous aviez prévu de suivre le duel France - Allemagne tranquillement installé sur votre canapé mais votre conjoint préfère sortir afin de profiter de la réouverture des grands écrans ? Volkswagen pense avoir trouvé la solution pour garantir, durant une heure et demie, la paix des ménages.

Le constructeur allemand, qui figure parmi les partenaires officiels de cette nouvelle édition du championnat d'Europe de football, met ainsi en place un drive-in exclusif à l'occasion du premier match de la France, diffusé ce mardi 15 juin à 21 h. Concrètement, une soixantaine d'invités pourront suivre la rencontre sur un écran géant installé à Clairefontaine (Yvelines), à l'intérieur de 30 voitures hybrides rechargeables et électriques, mises à disposition par la marque le temps d'une soirée.

Tourner la page du Dieselgate

Les fans de ballon rond pourront donc commenter les exploits d'Antoine Griezmann et d'Olivier Giroud tout en essayant la e-up!, le Touareg, l’ID.3 ou l’ID.4. Une façon de partager la fièvre du sport, sans pour autant contrevenir au respect des gestes barrières. Pour Volkswagen, cet événement démontre sa « volonté de démocratiser l’accès à une mobilité plus responsable pour le plus grand nombre ». Pour le plus grand nombre, on repassera donc...

Ce type d'opération est l'occasion pour le constructeur automobile allemand de rappeler ses ambitions dans le domaine de la mobilité durable. Le groupe prévoit en effet d'investir 16 milliards d’euros dans l’électrique et la digitalisation d’ici à 2025, désireux de devenir un leader du secteur. Pas sûr cependant que ces manœuvres soient suffisantes pour tourner définitivement la page du Dieselgate : comme Peugeot et Renault, Volkswagen a été mis en examen pour tromperie il y a quelques jours. De quoi renvoyer l'entreprise dans ses buts.