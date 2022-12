[L'industrie c'est fou] Voici ce à quoi auraient pu ressembler des appareils ménagers créés par Gaudí

Vous revenez de Barcelone et êtes déjà nostalgique de votre voyage? Votre intérieur sobrement décoré manque de peps? Avec ces appareils ménagers au look inspiré de l’univers de l’architecte catalan Antoni Gaudí, ramenez à la fois la Sagrada Família, la Casa Battló et le Parc Güell dans votre maison. Tel pourrait être le message de promotion de ces objets du quotidien, parmi lesquels figurent un aspirateur, un grille-pain, un micro-onde et un mixeur, créés grâce à l’intelligence artificielle du logiciel Midjourney. Celui-ci a généré des images mélangeant plusieurs courants artistiques du XXème siècle tels que le néogothique, l'art nouveau et le modernisme, qui caractérisent les célèbres œuvres de l’ingénieur espagnol.

Kitsch, direz-vous? Peut-être, mais pour une bonne raison. «Nous vivons à l'ère d'Apple et de Tesla, dans laquelle le design minimaliste prend le dessus», argumente Marcus Byrne, l’illustrateur irlandais à l’origine du projet «Et si Antoni Gaudí avait inspiré le design des appareils ménagers?», avant de poursuivre : «Toutes les marques de voitures ont des modèles similaires et les logos des entreprises sont dépouillés pour pouvoir vivre dans le monde minuscule des appareils mobiles». Ces pièces uniques aux couleurs vives, aux formes et aux textures irrégulières s’inspirant de la nature incarnent effectivement tout l’inverse. Pour leur donner vie, le graphiste irlandais, après que l’IA soit intervenue, les a retouchées grâce au logiciel Photoshop.

Un procédé qu’il a également employé pour son projet «Et si les graffitis influençaient l'architecture des bâtiments qu'ils ornent?». Grâce à Midjourney et Photoshop, il a virtuellement créé une série d’édifices abandonnés prenant la forme de tags, le tout dans un environnement apocalyptique. Une manière pour Marcus Byrne de célébrer la beauté de la décrépitude et la façon dont «le spray peut nous donner la liberté de nous exprimer». Le résultat est d’un réalisme glaçant. Il vaut sans doute mieux préférer ses appareils ménagers colorés pour embellir son logement...

Toutes les photos : crédit Marcus Byrne