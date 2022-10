[L'industrie c'est fou] Voguer puis planer jusqu'à une plate-forme offshore en hydroplaneur électrique, TotalEnergies y croit

La fin de l'extraction pétrolière, donc des plates-formes offshore, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant d'imaginer comment désaffecter ou reconvertir ces monstres de métal plantés en pleine mer (pourquoi pas en grappes de logements façon Waterworld, ou en parc d'attraction intégrant un complexe hôtelier ?), il va falloir réfléchir à la manière de les "verdir". L'une des sources de pollution engendrés par ces sites industriels XXL provient du mode de transport de leurs travailleurs : ils sont le plus souvent acheminés par hélicoptère, ou via des navires de transfert d'équipages, deux modes de déplacement pas encore décarbonés.

L'usage de drones est envisagé pour les ravitailler en marchandises. Mais comment transporter les travailleurs des plates-formes offshore (après) demain, ou même les agents chargés de la maintenance des parcs éoliens en mer, de façon moins polluante ? En planeur marin tout électrique, répond le groupe TotalEnergies, qui vient de signer un partenariat stratégique avec l'entreprise américaine Regent afin d'explorer cette possibilité. Celle-ci développe un planeur marin 100% électrique qui se veut une solution "plus rapide, plus rentable et plus durable" que les modes de transport actuels, et particulièrement adaptée pour les déplacements courts dans les zones côtières. Ses planeurs marins seront capables de couvrir des distances de 290 kilomètres, à une vitesse de pointe de 290 km/h, avec les technologies de batterie actuelles. TotalEnergies veut en tester un en conditions réelles, pour desservir l'un de ses sites offshore.

Vogue, foile, vole !

Le planeur maritime développé par Regent (dont un démonstrateur a volé pour la première fois mi-septembre, mais à une échelle réduite) dans la baie de Narragansett, dans l'Etat du Rhode Island) fonctionne sur trois modes. Depuis le quai, il vogue comme un bateau traditionnel. Lorsqu'il quitte la zone portuaire et prend de la vitesse, il se hisse sur son hydrofoil. En pleine mer, le foil se rétracte, l'appareil vole véritablement et atteint sa vitesse de croisière, quelques mètres au dessus de la surface de l'eau. Regent pense avoir surmonté l'un des points faibles des appareils à effet de sol avec ailes, l'instabilité en cas de gros temps.

L'entreprise américaine multiplie les signatures de partenariats et pré-commandes mais doit encore prouver la robustesse de sa solution. Elle vise en tout cas un premier vol à échelle réelle en 2024 et une mise en service commercial en 2025.

Regardez le premier vol du démonstrateur de Regent en septembre 2022 :