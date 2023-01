[L'industrie c'est fou] Vans transforme deux fourgons en sneakers géantes

Plus c’est gros, plus ça passe. L’équipe marketing de la marque de sportswear américaine Vans a sans aucun doute bien intégré l'adage. A l’occasion du lancement de sa nouvelle collection de chaussures, l’emblématique enseigne s’est alliée à l’agence de publicité GUT pour concevoir deux vans en forme de… Vans. «Nous avons distribué la toute nouvelle paire de Vans MTE-3 aux New-Yorkais de toute la ville», s’est réjouie l’agence sur le réseau social LinkedIn.

Mi-décembre, les passants New-Yorkais ont pu observer avec amusement ces répliques géantes (près de trois mètres de long !) du dernier modèle de sneakers de la marque, les Sk8-Hi MTE-3, défiler dans les rues de Manhattan, Long Island, Brooklyn ou de l’Upper West Side. «Parfois, les idées les plus simples sont celles qui ont le plus de retentissement, a déclaré Bruno Acanfora, directeur exécutif de la création chez GUT. Lorsque vous avez une marque aussi créative que Vans et un produit conçu pour affronter les intempéries, quel meilleur moyen de montrer que les dernières MTE sont arrivées que d'en emmener littéralement une paire en balade dans les rues de New York ?».

La campagne marketing avait pour objectif d’illustrer la résistance de cette paire de chaussures face au froid de l’hiver, qui peut s’avérer particulièrement virulent dans la région. Au sein de la Big Apple, les températures sont d'ailleurs descendues jusqu'à -13 degrés aux alentours de Noël. Epaulée par des influenceurs connus du milieu new-yorkais, la marque Vans a pu promouvoir sa nouvelle création et plus largement l’ensemble de sa collection en permettant aux flâneurs de s’arrêter pour essayer quelques paires.

Crédits photos : Vans / GUT