[L’industrie c’est fou] Unique au monde, cette 2CV en bois pourrait battre un record aux enchères

La célèbre 2CV de Citroën n’a de cesse de passionner les foules… Et les inventeurs ! Après la «deudeuche» du futur autonome et électrique ou bien le char 2CV que l’on peut apercevoir dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, place à la 2CV en bois, qui sera vendue aux enchères dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire). Ce modèle en parfait état de marche, conçu par l'ancien charpentier et menuisier Michel Robillard, est estimé entre 150 000 et 200 000 euros. Le prix (exorbitant) à payer pour devenir propriétaire de l’unique 2CV en bois au monde… Mais, quand on aime, on ne compte pas !

Le Tourangeau a passé 5 000 heures à perfectionner sa «belle lochoise». «Entièrement réalisée en bois fruitier, noyer, poirier et pommier, merisier et loupe d’orme, cette mythique voiture de quatre places a été façonnée manuellement en un peu plus de cinq ans sur le modèle de la 2CV AZKA de 1955», raconte-t-il dans un communiqué de la famille de commissaires-priseurs Rouillac. La carcasse de bois, qui pèse 600 kilos, est montée sur le châssis original d’une Citroën Dyane de 1969 qui comporte un moteur essence de 602 centimètres cubes, d’une puissance de trois chevaux.



Un record mondial en passe d’être battu

Achevée en 2017, la voiture avait par la suite intégré la collection du musée virtuel «Citroën Origins» et arpenté les allées de plus de 150 salons et expositions. Durant tout le mois de mai 2023, on pouvait l’observer au château d’Artigny, à Montbazon, où elle sera également vendue.

Aymeric Rouillac, le commissaire-priseur en charge de cette vente, ne manque pas d’arguments pour attirer les acheteurs : «C’est une voiture exceptionnelle, aux carrefours de l’industrie, de l’artisanat d’art et de la passion acharnée d’un homme […] cette œuvre d’art roulante est le symbole de l’enthousiasme et de la liberté qu’inspire une voiture unique. Avec ce type d'auto il n'y a plus de limite. Elle pourrait battre un record mondial.» Car si elle est adjugée à plus de 176 000 euros, elle deviendrait la 2CV la plus chère au monde ! A condition qu'elle ne soit pas achetée avec un chèque en bois... Travailleur infatigable du haut de ses presque 75 ans, Michel Robillard, pour se consoler de sa perte, s’attèle désormais à la construction d’une DS 21 Cabriolet en bois.