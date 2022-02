[L'industrie c'est fou] Une voiturette qui s'étire pour accueillir un passager supplémentaire

Bien décidés à profiter de la Saint-Valentin, de nombreux célibataires ont quitté leur domicile seuls, mais sont rentrés accompagnés. Avant d'entamer le trajet retour, certains ont été contraints de résoudre un problème logistique complexe : comment faire monter deux personnes sur un véhicule prévu pour n'en accueillir qu'une ? Si la solution la plus simple consiste à faire fi du Code de la route, la plus adéquate se trouve du côté de la start-up danoise iEV Motors. Cette dernière a conçu un modèle de voiturette capable de s'étirer pour offrir un siège à un deuxième passager.

Baptisé iEV Z, cet engin mesure normalement 1m45 de haut, 78 cm de large et 1m98 de long. Mais il suffit au conducteur d'appuyer sur un simple bouton sur une application mobile dédiée pour que la voiturette s'allonge à 2m35, voire à 2m75 s'il souhaite circuler avec quelqu'un tout en acheminant quelques affaires dans le coffre. Pratique, ce véhicule se veut également écologique : il est équipé d'un moteur électrique de 1kW, qui lui permet de dépasser les 45 km/h. Grâce à quelques panneaux solaires installés sur le toit, l'autonomie peut même atteindre 100 km.

L'avènement des Kei cars ?

Châssis, tableau de bord, roues, vitres et sièges... Au total, 125 pièces ont été imprimées en 3D pour garantir la précision de la fabrication. Les fibres de carbone ont été plébiscitées pour leur légèreté, si bien que la iEV Z ne pèse que 220 kg. La start-up accepte dès à présent les réservations sur son site, et prévoit de livrer ses premiers modèles au cours de l'année. Pour en acquérir un, il faudra débourser 5 850 euros.

Ce projet insolite prend ainsi la direction opposée à celle choisie par City Transformer, une jeune entreprise israélienne qui a inventé une voiturette dotée d'un châssis rétractable afin de faciliter le stationnement. Selon The Shift Project, ces micro-voitures inspirées des Kei cars japonaises pourraient aider à décarboner l'industrie automobile et même « compenser la perte d'activité et d'emplois résultant de la baisse des ventes et de l'usage des voitures traditionnelles ».