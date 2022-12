[L'industrie c'est fou] Une vieille parabole transformée en centrale solaire

Un temps soupçonnées d'espionner le monde pour le compte de l'agence américaine du renseignement (NSA), les vieilles antennes paraboliques de la société Leuk TDC situées à Loèche-les-Bains (Suisse) s'apprêtent à entamer leur seconde vie. L'entreprise CKW, filiale de l'énergéticien suisse Axpo, a annoncé mi-novembre avoir effectué des travaux pour transformer une partie de ces 25 antennes en centrales solaires. Cette initiative, inédite à l'échelle européenne, prouve qu'il suffit parfois d'un peu d'imagination pour réduire la montagne de déchets engendrés par l'industrie des télécommunications.

110 kWh d'électricité produite par an

Concrètement, les modules photovoltaïques tapissent l'intérieur des antennes, en respectant leur forme arrondie. Le principal avantage réside dans la capacité de ces infrastructures à s'orienter de manière flexible, ce qui leur permet de suivre la course du Soleil, comme un jeune tournesol, et de maximiser leur potentiel. L'emplacement de ces centrales miniatures joue également en leur faveur : à plus de 1 000 mètres d'altitude, elles surplombent l'épais brouillard qui s'abat fréquemment sur la vallée, et bénéficient ainsi d'une meilleure luminosité. La neige ne devrait pas non plus être un problème majeur, puisque l'inclinaison des panneaux empêchera la poudreuse de recouvrir les cellules.

Opérationnelle dès la fin de l'année 2022, la première parabole solaire devrait fournir chaque année environ 110 kWh d'électricité, ce qui suffirait selon CKW à couvrir les besoins énergétiques d'environ 25 foyers. Elle alimentera en réalité les datacenters de Leuk TDC, qui a par ailleurs également installé des panneaux solaires sur le toit de ses bâtiments, pour produire 550 kWh supplémentaires. Convaincue par les vertus écologiques de ce projet, l'entreprise prévoit déjà de recycler deux autres antennes au cours de l'année 2023.