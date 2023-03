[L'industrie c'est fou] Une véritable voiture de course à piloter depuis son canapé

Fan de Gran Turismo, Need for Speed ou Mario Kart mais incapable de passer la sixième une fois sur l'autoroute, vous fantasmez de piloter un bolide vrombissant sans pour autant risquer votre peau ? Avicar pourrait bientôt transformer vos rêves en réalité grâce à sa Gen0, dévoilée début mars. Capable d'atteindre les 160 km/h, cette voiture de course électrique ne possède en effet ni porte, ni fenêtre, ni siège, mais embarquerait des technologies à même de recréer les sensations d'un circuit de F1 depuis chez soi.

Sur son site internet, la mystérieuse start-up explique que son projet repose sur le concept de remote reality, qui consiste à prendre le contrôle d'un objet à distance et en temps réel via un appareil connecté. Dans le cas présent, le conducteur porterait un casque où serait diffusé en direct le flux vidéo capté par plusieurs caméras installées sur le véhicule et manœuvrerait un volant synchronisé avec ses commandes. Il s'agit donc d'une sorte de jeu en réalité virtuelle, mais dans la vraie vie. L'entreprise promet un temps de latence inférieur à 20 millièmes de seconde, du moment que l'apprenti pilote se trouve à moins de 6 500 km de son automobile.

Onze exemplaires bientôt fabriqués

«Alors que les vitesses Wi-Fi, 5G et satellite ont considérablement augmenté, la remote reality ouvre la porte à un nouveau monde d'expériences immersives», s'enthousiasme l'équipe d'Avicar dans un communiqué. Cette dernière collabore notamment avec Siemens Advanta, la branche de consulting digital du groupe allemand, d'anciens ingénieurs de la NASA, de véritables pilotes de course et des designers automobiles. Elle prévoit, dans un premier temps, de fabriquer onze exemplaires de la Gen0 afin d'organiser une compétition d'un nouveau genre.

Un brin farfelu et encore flou, ce projet a le mérite d'imaginer un futur plus sûr pour l'industrie du sport automobile, endeuillée chaque année de nombreux accidents graves. Aucune date de commercialisation n'ayant été annoncée à ce jour, les lecteurs intéressés par ce concept pourront prendre leur mal en patience en découvrant Vrombr. Développé par le studio français Polyptik, ce jeu vidéo propose une expérience relativement similaire, mais avec des voitures miniatures.