[L’industrie c’est fou] Une société japonaise imagine un RER pour voyager entre la Terre, la Lune et Mars

Le RER a la cote. Strasbourg a mis le sien en service en décembre 2022 et Emmanuel Macron avait annoncé, le mois précédent, vouloir doter dix métropoles françaises de ces réseaux express. Loin des préoccupations des usagers franciliens qui se plaignent de ses nombreux dysfonctionnements, le Japon envisage d'en faire un tout autre usage. En effet, des chercheurs de l’université de Kyoto associés à l’entreprise de construction Kajima Corporation ont imaginé des infrastructures pour vivre sur la Lune et sur Mars. Parmi elles figure notamment un étonnant prototype de RER de l'espace.

Dénommé Hexatrack, ce train-fusée pourrait relier la Lune, Mars et la Terre et maintiendrait une gravité d’1G au sein de ses wagons pour préserver la santé des voyageurs lors des longs périples. «Dans une future société spatiale où la vie sur la Lune et sur Mars deviendra une réalité, chaque colonie mènera des activités économiques et de nombreuses personnes voyageront pour faire des affaires ou du tourisme», assurent très sérieusement les responsables de ce projet dans le communiqué. Ce fantasque moyen de transport «sera exploité comme un train express à grande vitesse reliant les villes de base de chaque planète».

Premier prototype en 2050 ?

Les trains, de la taille des Shinkansen japonais, seraient composés de six voitures. «Le premier et le dernier wagon sont équipés d'une fusée pour «accélérer» dans l'espace et échapper à la sphère gravitationnelle de leurs planètes respectives». Lorsque les véhicules entreront dans l’atmosphère de l’une des planètes, ils déploieront leurs ailes pour bénéficier de la portance. Tout un programme.

Les chercheurs ont également inventé deux habitats de forme cylindrique, LunarGlass et MarsGlass, qui seraient dotés d’une gravité artificielle (créée en faisant pivoter sur elles-mêmes ces colonnes de près de 400 mètres de haut) et serviraient de base de vie aux humains qui feront le déplacement. «Si une personne grandit dans des conditions de faible gravité, elle ne pourra pas se tenir debout sur la Terre [...] Nous pensons que les gens devraient vivre dans l'installation au quotidien et profiter de la faible gravité de la Lune et de Mars et de l'apesanteur de l'espace uniquement lorsqu'ils travaillent, mènent des recherches ou profitent de leurs loisirs», explique le communiqué. Kajima Corporation travaille également sur des solutions concernant l’alimentation, l’habillement et le logement des habitants, et espère - un brin optimiste - installer un premier prototype d'habitat sur la Lune d'ici à 2050.