[L'industrie c'est fou] Une Renault 4L transformée en drone

© © Lionel KORETZKY // TheArsenale Fabriquée en fibre de carbone, la AIR4 est alimentée par des batteries lithium polymère de 22 000 mAh.

« Là où on va, on n'a pas besoin de route », assurait Doc à Marty McFly à la fin du film Retour vers le futur, juste avant de faire décoller sa DeLorean vers de nouveaux horizons... Le constructeur automobile Renault s'est réapproprié cette réplique culte pour dévoiler fin novembre la AIR4, une 4L (ou R4) volante. Conçu en collaboration avec la plateforme TheArsenale, spécialisée dans la vente de véhicules d'exception, cet engin futuriste vise à célébrer les 60 ans du modèle iconique, commercialisé jusqu'en 1992 et vendu à plus de huit millions d'exemplaires.

Si une 4L et un drone pouvaient concevoir un enfant (un scénario digne d'une suite pour Titane ?), il ressemblerait probablement à la AIR4. A défaut de roues, celle-ci possède quatre hélices à deux pales, qui lui permettent de s'élever jusqu'à 700 mètres d'altitude. La voiture n'étant pas non plus équipée de portières, le conducteur accède au volant en soulevant la coque, articulée à l'avant.

Bientôt une 4L électrique

Côté vitesse, cet eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical) peut atteindre les 93 km/h à l'horizontale, avec une inclinaison maximale de 45 degrés durant le vol. La AIR4 est alimentée par des batteries lithium polymère de 22 000 mAh, d'une capacité totale de 90 000 mAh, et sa carrosserie est fabriquée à partir de fibre de carbone, choisie notamment pour sa légèreté.

« AIR4 est un symbole d'indépendance et de liberté, né de la prise de conscience que le trafic s'intensifie, que les vies s'arrêtent, et que le monde au-dessus de nous est sans entrave », explique le groupe français dans un communiqué. Derrière ces envolées lyriques, Renault garde les pieds sur Terre : cette prouesse technologique permet de susciter le désir autour de la 4L, alors qu'une version électrique devrait bientôt être lancée. En attendant, les curieux peuvent découvrir la AIR4 dans l'Atelier Renault situé sur les Champs Elysées, à Paris, aux côtés de la 4L réinventée en chambre d'hôtel sur roues par le designer Mathieu Lehanneur.