[L'industrie c'est fou] Une marque française reproduit le mystérieux parfum des pharaons

Un voyage olfactif à travers l'Histoire. Tel pourrait être le slogan de la nouvelle série de parfums de l'atelier parisien Astier de Villatte. En travaillant main dans la main avec l'historienne et anthropologue Annick Le Guérer et le maître parfumeur Dominique Ropion, à qui on doit notamment plusieurs classiques tels que La Nuit de L'Homme (Yves Saint Laurent), Alien (Thierry Mugler) ou encore La Vie Est Belle (Lancôme), la marque a en effet cherché à reconstituer le plus fidèlement possible trois fragrances disparues.

Baptisée Le Dieu Bleu, la première création s'inspire d'un des plus vieux parfums du monde, le kyphi. Durant l'Antiquité, les Egyptiens s'en servaient principalement comme d'un encens sacré, qu'ils brûlaient pour honorer leurs dieux. La plus ancienne recette connue a été retrouvée sur un papyrus médical vieux de 3 500 ans, mais diffère de celle figurant sous forme de hiéroglyphes sur le temple d’Horus à Edfou comme de celle que rapporte le philosophe grec Plutarque dans l'un de ses textes. Les multiples versions de cette composition aromatique s'accordent cependant sur une dizaine d'ingrédients de base : baies de genièvre, fleurs de genêts, souchet, térébenthine, roseau et jonc odorants, raisins secs, vin, miel et myrrhe. De quoi faire frétiller les narines de Cléopâtre.

Des substances interdites

La deuxième essence, Artaban, fait renaître un parfum créé à l'origine pour les rois parthes, qui ont régné sur l'actuel Iran de -250 à 225 environ, puis largement adopté par l'élite romaine. Décrit par l'écrivain Pline l'Ancien comme «le comble du raffinement et le plus estimé» de tous les parfums, celui-ci contenait lui aussi du vin et du miel, mais aussi du safran, des fleurs de lotus, de la cardamome et du baume, une résine issue d'un arbuste aujourd'hui quasiment disparu. Introuvables ou désormais interdites, certaines substances ont été remplacées par les équivalents les plus proches, précise le site Auparfum.

Le travail nécessaire à l'élaboration du parfum Les Nuits, le troisième de la gamme, a été légèrement différent. L'une des héritières de George Sand (1804-1876) a confié à Annick Le Guérer un flacon ayant appartenu à la célèbre romancière. Extraites et analysées, les quelques gouttes miraculeusement conservées à l'intérieur exhalent une forte odeur de rose, mêlée à divers ingrédients tels que l’iris, l’ylang-ylang, la bergamote, le vétiver, le patchouli, le labdanum, le benjoin, la civette, le santal, la cannelle et le castoréum, une sécrétion produite par des glandes situées au niveau de l'anus du castor.

Commercialisés à partir du mois de novembre, ces trois parfums historiques devraient être vendus 65 euros les 10 ml, 155 euros les 30 ml et 265 euros les 100 ml. L'argent n'a peut-être pas d'odeur, mais certaines odeurs ont un prix.