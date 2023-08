[L’industrie c’est fou] Une glace fabriquée à partir de plastique (théoriquement) comestible

Cette invention est complètement givrée… Et c’est le cas de le dire ! Voici une glace à la vanille fabriquée à partir de plastique. Rien de mieux pour tomber malade ? Détrompez-vous car cette crème glacée est bel et bien comestible (même si elle doit encore passer des tests d’hygiène alimentaire). Il s’agirait même selon sa créatrice, l’étudiante en design londonienne Eleonora Ortolani, du premier aliment mis au point à partir de plastique.

Partie du constat que les déchets plastiques étaient souvent utilisés par les designers dans des produits qui ne pouvaient plus être recyclés ensuite, car le plastique avait été fondu avec de la résine ou d'autres matériaux, l'étudiante a souhaité proposer une solution plus vertueuse à travers son projet Guilty Flavours. «Nous ne faisons qu'aggraver la situation en vendant ces objets comme une solution au problème du plastique», a-t-elle déclaré au média Dezeen. Sur son site internet, elle explique que son projet est «une proposition radicale sur la façon dont l'homme peut utiliser son propre corps comme une machine pour éliminer le plastique à jamais - en le mangeant».

La mise au point de vanilline synthétique

Pour fabriquer cet aliment insolite, Eleonora Ortolani a d’abord pris contact avec le chercheur en sciences de l’alimentation et microbiologie de l’université métropolitaine de Londres Hamid Ghoddusi et, par son biais, la scientifique de l’université d’Edimbourg Joanna Sadler. Ces derniers ont conçu une enzyme qu’ils ont placée dans la bactérie E. coli pour délier les molécules de la structure du plastique. «Au moment où les premières enzymes brisent la chaîne, ce n'est plus du plastique», précise l’étudiante à Dezeen. Puis, une autre enzyme a permis de synthétiser ces molécules non liées en vanilline, la molécule d’arôme de la vanille. Très répandue, la vanilline synthétique - vendue comme une alternative bien moins chère à l’arôme de vanille naturel - est produite à partir de pétrole, lui-même servant à la fabrication du plastique.

Une fois le processus au point, Eleonora Ortolani l’a reproduit elle-même avec des bactéries que les chercheurs lui avaient envoyées dans de l’agar et 20 milligrammes de PET. Elle a par la suite exposé sa glace dans un congélateur, au sein de son université. De quoi mettre (ou pas) l'eau à la bouche aux curieux et faire réfléchir sur notre capacité à changer nos habitudes alimentaires pour contribuer à rendre le monde plus résilient.