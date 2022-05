[L'industrie c'est fou] Une éolienne portative pour des voyages plus écolos

Perdu en pleine nature, époustouflé par la beauté des paysages désertiques que vous avez choisis comme décor pour vos vacances déconnectées, l'envie vous vient d'immortaliser le moment en prenant une photo. Malheur ! Votre appareil n'a plus de batterie, et la prise de courant la plus proche se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. Une situation ô combien frustrante, que souhaite résoudre la start-up canadienne Aurea Technologies grâce à son éolienne pliable et portative.

Baptisée Shine, cet appareil ne pèse que 1,3 kilo et ne prend pas beaucoup plus de place qu'une bouteille d'un litre. Son installation prend moins de deux minutes : il suffit à son propriétaire de déployer et fixer le trépied en aluminium et les pales en polycarbonate, rangés dans de petits compartiments dédiés. Lorsque le vent souffle entre 12 et 45 km/h et que les températures sont comprises entre 0 et 40°C, l'éolienne produit de l'énergie grâce à sa turbine de 40 watts et peut ainsi recharger tout type d'appareil électronique (téléphone portable, appareil photo, tablette, lampe torche, enceinte...). Par ailleurs, elle peut stocker l'énergie à l'aide de sa batterie lithium-ion interne de 12 000 mAh, pour une utilisation ultérieure.

500 000 euros récoltés

« L'énergie éolienne que nous proposons tient dans votre sac à dos, résume dans un communiqué Cat Adalay, PDG d'Aurea. Le vent est la deuxième plus grande source d'énergie propre au monde, mais la plupart des gens n'y ont pas directement accès. Passionnée de plein air, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs a décidé de créer un produit éolien qui donne aux utilisateurs la liberté de produire leur propre énergie verte jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau ».

Une promesse qui séduit visiblement, car l'entreprise a déjà récolté plus de 500 000 euros au gré de plusieurs campagnes participatives. Vendus un peu plus de 300 euros, les premiers exemplaires de Shine devraient être livrés en octobre 2022, mais uniquement sur le continent nord-américain. Les Européens pourront toujours se rabattre sur l'éolienne portative de la start-up danoise KiteX, qui nécessite quant à elle un coffre de voiture, mais dispose d'une puissance de 600 watts.