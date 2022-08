[L'industrie c'est fou] Une encre à base de bois forme des objets en séchant

Si les allées d'un magasin Ikea, remplies de noms barbares et d'enfants agités, est une vision assez proche de votre idée de l'Enfer, réjouissez-vous. Vous pourriez un jour être en capacité de produire vos meubles chez vous. Des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem sont parvenus à imprimer en 3D une encre à base de bois. Celle-ci se modèle ensuite en formes plates qui, en séchant, deviennent des pièces en trois dimensions, nous apprend le site américain New Atlas.

Le procédé est le même que dans la nature, quand un arbre abattu se met à sécher et à se gondoler parce que l'humidité s'évapore. «La déformation peut être un obstacle, admet Doron Kam, l'un des membres de l'équipe. Mais nous avons pensé que nous pourrions essayer de comprendre ce phénomène et l'exploiter pour en arriver à la transformation souhaitée. »

La forme du bois tributaire de la vitesse d'impression et des mouvements de l'encre

Pour ce faire, les chercheurs ont travaillé à partir de microparticules de déchets de bois, qu'ils ont mélangé à des nanocristaux de cellulose et du xyloglucane, soit des liants naturels présents dans les plantes. Ils en ont tiré une encre, décrite comme de la « farine de bois » par les scientifiques, que manipule ensuite une imprimante 3D. C'est la vitesse d'impression de cette encre et les mouvements décrits qui permettent de contrôler la forme que prendra le bois une fois séché.

Une série de cercles concentriques crée ainsi un objet en forme de selle, à la manière d'un Pringles. Un disque aux multiples rayons se redresse ensuite sous forme d'un dôme, ou d'un cône. Une vitesse lente laissera les fibres de bois se déployer de manière aléatoire tandis qu'une vitesse rapide permettra de mieux contrôler leur agencement.

Devenir son propre ébéniste, un rêve à portée de main ?

En combinant ces dômes, cônes, selles et même hélices, les chercheurs espèrent pouvoir bâtir des chaises ou des meubles qui se déplieraient d'eux-mêmes une fois sortis de leur emballage et séchés. L'idée n'est pas sans rappeler celle des chercheurs de l'Université de Stuttgart, qui ont développé une chaise capable de se déplier seule en huit à douze heures. À l'avenir, l'équipe de l'Université hébraïque souhaiterait même que chacun puisse utiliser la technologie chez soi, à l'aide d'une simple licence, pour concevoir et créer ses propres meubles ou objets de décoration.

Les chercheurs disent aussi travailler sur le processus inverse. « Nous espérons montrer que, dans certaines conditions, nous pouvons rendre ces éléments réactifs à l'humidité, par exemple, quand nous voulons modifier à nouveau la forme d'un objet », explique Eran Sharon, l'un des membres de l'équipe. Celle-ci présentait ses résultats lors de la conférence de la Société américaine de chimie (ACS), du 21 au 25 août. Pour le salut de tous les allergiques aux Billy, Torsby ou Beröm, prions qu'ils soient concluants.