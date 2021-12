[L'industrie c'est fou] Une deuxième vie très design pour les verres de micro-ondes, difficiles à recycler

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Snøhetta Les verres de Common Sands – Forite sont fabriqués par la fabrique italienne de carreaux Fornace Brioni.

Le verre est connu pour être le matériau champion de la recyclabilité. Mais si les bouteilles en verre ont de fortes chances de s’offrir une deuxième vie bien remplie, un destin plus funeste attend les verres plats utilisés dans les appareils électroménagers, entre enfouissement et incinération. En raison de leur composition (par exemple avec du plomb, qui augmente la température de fusion), ces verres ne peuvent être mélangés avec des verres classiques et sont laissés au rebut. Cependant, trois entreprises européennes se sont réunies pour offrir un nouveau karma à ces verres.

Transformer les défauts en atouts esthétiques

Ce projet de recyclage, baptisé Common Sands – Forite est porté par les cabinets d’architecte belge Studio Plastique et norvégien Snøhetta, ce dernier étant connu notamment pour avoir construit le musée et mémorial pour le World Trade Center à New York. Ces deux entreprises ont ciblé le verre des fours et des micro-ondes pour le transformer en carreaux de 10x10 cm et 40x40 cm par le fabricant italien Fornace Brioni.

D’un vert émeraude tacheté de points noirs et or, la matière finale présente un ensemble étonnamment esthétique. Ces motifs s’expliquent par la présence de résidus responsables, justement, de la difficulté à recycler ces verres de portes de fours. Les équipes du projet Common Sands – Forite ont ainsi transformé les défauts et impuretés en un atout de style.

Bientôt commercialisés

Recycler les verres mis au rebut permettrait de générer moins d’émissions qu’en produisant du verre neuf, mais aussi de réduire la pression sur la demande de sable, une ressource qui se raréfie. Les carreaux recyclés des micro-ondes « conviennent à un large éventail d’applications architecturales, comme la couverture de surface ou des éléments de cloison semi-transparente », indique Snøhetta sur son site.

Ce verre est le résultat de trois ans de recherche de Studio Plastique, qui a initié l’enquête sur les flux de matériaux silicatés et les infrastructures. Actuellement, seules les vitres des fours et micro-ondes sont intégrées, mais d’autres appareils seront bientôt inclus dans le processus de recyclage. Les carreaux de verre recyclé font actuellement l’objet d’une certification en Italie, avant d’être bientôt commercialisées. Ce n'est donc plus qu’une question de temps avant de redécorer au verre vert et plus vert nos intérieurs.

Tous les crédits photo : Snøhetta