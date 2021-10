[L'industrie c'est fou] Une course de bolides... sans pilote

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Indy Autonomous Challenge L'université technique de Munich a remporté la victoire, grâce à une vitesse moyenne de 218 km/h.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Max Verstappen seront-ils bientôt au chômage ? Organisée samedi 23 octobre sur le circuit d'Indianapolis (Etats-Unis), la course Indy Autonomous Challenge n'a pas eu besoin des services de ces légendes de la F1, car les neuf voitures concurrentes étaient toutes autonomes. Une performance historique, même si les bolides n'ont pas roulé tous en même temps, mais l'un après l'autre.

Pour remporter le million de dollars (environ 860 000 euros) promis aux vainqueurs, il fallait réaliser le meilleur chrono, avec deux passages autorisés. Par souci d'équité, les équipes originaires du monde entier avaient reçu plusieurs mois à l'avance la même automobile, une Dallara IL-15, et les mêmes équipements (caméras, GPS, radars, lidars, etc.). Seule la robustesse de leur code, composé de plusieurs dizaines de milliers de lignes, leur a permis de faire la différence !

Un précédent record

Les étudiants de l'université technique de Munich sont finalement arrivés en haut du podium, grâce à leur algorithme qui a propulsé leur véhicule à une vitesse moyenne de 218 km/h. Classée en troisième position, la team de l'école polytechnique de Milan (Italie) et de l'université de l'Alabama (Etats-Unis) était la seule à avoir dépassé les 250 km/h... Mais une double panne de GPS leur a coûté la consécration.

Cette rapidité rivaliserait presque avec celle des pilotes de chair et d'os, mais reste inférieure au record absolu pour une voiture autonome. En septembre 2019, la Robocar (rien à voir avec le dessin-animé pour enfants) du constructeur Roborace était montée jusqu'à 282 km/h.

Les sponsors de l'Indy Autonomous Challenge, qui ont déboursé au total plus de 120 millions de dollars (environ 103,4 millions d'euros) pour que cet événement unique puisse voir le jour, se sont en tout cas montrés particulièrement enthousiastes. Une telle démonstration participe aussi à sensibiliser le grand public et à convaincre les conducteurs que les véhicules autonomes sont souvent plus fiables que ce qu'ils pensent. Mais la route sera encore longue avant de pouvoir regarder la F1... au lieu de tenir le volant.