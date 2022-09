[L'industrie c'est fou] Une collection de vêtements de tennis fabriquée à partir de 72 000 bouteilles d'Evian

Qui aurait pu parier que l'Espagnol Carlos Alcaraz allait remporter l'édition 2022 de l'US Open de tennis et devenir ainsi numéro un mondial ? Une nouvelle génération de joueurs talentueux s'impose peu à peu sur le devant de la scène et, avec elle, des réflexes écologiques inédits. Le producteur d'eau minérale Evian et l'entreprise de mode américaine Rothy's se sont ainsi alliés pour tenter de réduire l'empreinte environnemental de ce tournoi emblématique, en misant sur le recyclage. Le fruit de leur collaboration, une collection de vêtements et d'accessoires de tennis, vient tout juste d'être dévoilé.

Les couleurs d'Evian

Lors de l'édition 2021, les deux groupes avaient récupéré auprès du public environ 72 000 bouteilles en plastique de la marque française, afin de leur conférer une seconde vie. Ces bouteilles ont d'abord été nettoyées puis décomposées sous la forme de fils dans l'une des usines de Rothy's. Les fils ont ensuite servi à tricoter les différents produits de la collection, qui comprend deux paires de baskets, un sac, une banane, une housse de raquette, une casquette et une visière. La plupart d'entre eux contiennent d'ailleurs à la fois du bleu, du blanc et du rouge, les couleurs traditionnelles de la filiale de Danone.

Cette initiative a visiblement convaincu les apprentis tennismen et tenniswomen, puisque le site de la marque américaine indique une rupture de stock pour la quasi-totalité des items proposés. Simple opération marketing réussie ou véritable prise de conscience de la part des consommateurs? Alors que certains footballeurs de haut niveau rechignent encore à prendre le train plutôt que le jet, Evian et Rothy's ont en tout cas le mérite de rappeler qu'une autre pratique sportive est possible. La balle est désormais dans leur camp.