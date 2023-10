[L’industrie c’est fou] Une carte de crédit sertie de diamants réservée aux ultra-riches

Exit les Mastercard Gold et Visa Premier, bonjour la Billionaire Card ! Vous faites partie du 1% des personnes les plus riches et vous souhaitez le faire savoir au moment de votre passage en caisse ? Voici la carte de crédit ultra-haut de gamme qu’il vous faut pour attirer tous les regards vers vous. Conçue par la marque de prêt à porter de luxe Billionnaire, la société de cartes bancaires premium Insignia et le joaillier Jacobs & Co, la Billionaire Card est un véritable bijou en forme de CB. Qui plus est, pour s’adapter aux goûts (très bling-bling) de chacun, elle se décline en des versions soit argentée ou dorée mais toutes deux serties de diamants.

Au-delà de son esthétique extravagante, la Billionaire Card constitue la clé d’accès au petit monde convoité des ultras-riches. Les 150 personnes triées sur le volet qui pourront se la procurer bénéficieront d’entrées VIP à des événements tels que Coachella, le Super Bowl, la cérémonie des Oscars ou encore la fashion week de New York. Elles pourront également se rendre à des rassemblements privés et à des galas en compagnie de tout le gotha américain. Selon The Good Life, ces privilégiés seront même conviés une fois par an dans un hôtel de luxe situé au bord de l'Océan indien, au Kenya !

Une assistance à toute heure

Autre avantage moins chic mais très utile : «Chaque détenteur de carte bénéficie d'une assistance personnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui veille à ce que ses besoins soient satisfaits rapidement, à tout moment et en tout lieu» auprès d’Insignia, précise Jacobs & Co sur Instagram. Rien que ça ! Il faut dire qu’en cas de perte ou de vol d’une telle carte, mieux vaut pouvoir contacter un bon service client… Enfin, les heureux détenteurs de la Billionaire Card bénéficieront de tarifs préférentiels dans une sélection de luxueux hôtels. Au vu de leur pouvoir d’achat, ils pourront sûrement s'en passer !