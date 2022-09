[L'industrie c'est fou] Une capsule spatiale dotée d'un balcon avec vue sur la Terre

Réunies à Paris à l’occasion de la 73e édition du Congrès International d’Astronautique, les start-up tricolores du new space tentent de séduire les potentiels investisseurs. Parmi elles, Stratoflight a dévoilé un projet destiné à leur mettre des étoiles plein les yeux. La jeune pousse prévoit en effet d'apporter sa pierre au tourisme spatial, en proposant des voyages à travers la stratosphère. Si cette initiative n'est pas novatrice en soi, l'entreprise se démarque de ses concurrents grâce à sa capsule en forme d'ogive, munie d'un étonnant balcon.

Conçu en collaboration avec la société d’ingénierie et de conseil Expleo, détenue par le fonds Ardian et le groupe d’ingénierie de projets complexes Assystem, le vaisseau que Stratoflight envisage d'exploiter devrait mesurer huit mètres de long, quatre de large et trois de haut. Selon les prévisions de son fondateur Arnaud Longobardi, il devrait pouvoir accueillir jusqu'à six passagers, parmi lesquels deux pilotes.

Un panorama d'Amsterdam à Barcelone

Contacté par L'Usine Nouvelle, le dirigeant explique que la capsule atteindra les 35 000 mètres d'altitude grâce à un ballon zéro-pression alimenté à l'hydrogène, une technologie que plusieurs agences spatiales utilisent déjà depuis plusieurs dizaines d'années pour mener des vols de nature scientifique. La start-up peut d'ailleurs compter sur le soutien du Centre national d'études spatiales (Cnes), qui l'a même invitée sur son stand lors du congrès afin qu'elle puisse présenter la maquette à l'échelle 1/6 de son véhicule.

Vêtus d'une combinaison pressurisée et capable de résister aux températures extrêmes de la stratosphère, les voyageurs pourront paisiblement contempler l'immensité spatiale. Pendant une vingtaine de minutes, ils auront la chance d'admirer la beauté du cosmos, la courbure de notre planète ou ses reliefs, sur un rayon de 670 km. Autrement dit, en décollant du centre de la France, l'horizon des passagers s'étendra à peu près d'Amsterdam (Pays-Bas) à Barcelone (Espagne). Le retour sur la terre ferme s'effectuera ensuite grâce à une aile pilotée, similaire à celle des parapentes.

Premiers vols en 2025

Stratoflight précise que l'hydrogène utilisé par son ballon sera directement produit sur le site de décollage, à l'aide de panneaux solaires et d'éoliennes. L'entreprise ajoute avoir mis l'accent sur des matériaux recyclés, recyclables et biosourcés, à l'image du bambou, afin de réduire au maximum l'empreinte environnementale de ses vols. « Dès le début, nous souhaitions mettre en place un projet complètement vert, s'enthousiasme Arnaud Longobardi, par ailleurs pilote de ligne chez Air France depuis 18 ans. Le spatial ne peut plus se permettre de polluer notre planète ».

Des préoccupations écologiques qui devraient naturellement avoir un effet sur le prix des voyages proposés. Le dirigeant préfère ne pas communiquer sur le sujet pour le moment, expliquant que la facture finale dépendra des négociations qu'il mène actuellement avec les fabricants de combinaisons spatiales. Il prévoit néanmoins d'ores et déjà d'offrir chaque année des voyages à la communauté scientifique, afin de faire progresser la recherche dans le secteur. Avant cela, Stratoflight espère trouver d'autres partenaires financiers lors du prochain salon international de l'aéronautique et de l'espace, afin de pouvoir ouvrir les réservations dès 2023 et d'organiser ses premiers vols en 2025.