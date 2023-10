[L’industrie c’est fou] Une cabine pour faire une sieste au bureau… à la verticale

Ce n’est pas une histoire à dormir debout mais une cabine ! L’entreprise Giraffenap a conçu un habitacle aménagé pour que l’on s’y repose quelques minutes en position verticale. Et ce n’est pas un hasard si elle est basée au Japon. L’archipel compte parmi les pays dont le temps de sommeil moyen est le plus bas (7h22 en semaine) et dont la durée de travail est la plus élevée. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant non plus que la sieste soit une véritable institution au Japon. D’ailleurs, il est courant d’apercevoir des japonais piquer un somme dans les transports, dans la rue et même au bureau, ce qui n’est pas mal vu ! Et c’est sur cela que surfe Giraffenap avec sa cabine de sieste.

Une sieste productive

Compacte et esthétique, elle s’intègre parfaitement dans un open-space. Problème, elle est si étroite qu’on ne peut qu’y dormir debout… Une bonne chose selon Giraffenap qui indique sur son site internet que cette position de sieste empêche de dormir trop profondément. «Si vous dormez allongé, vous […] tomberez dans un sommeil profond non paradoxal. Au réveil, votre cerveau sera brumeux et vous serez trop endormi pour vous concentrer sur votre travail», affirme-t-elle. Son innovation devrait donc rassurer les managers en quête de toujours plus de productivité de la part de leurs équipes ! En ouvrant les yeux après une sieste debout d’une vingtaine de minutes, les salariés éprouveront «une sensation de fraîcheur», leur cerveau se réveillera en sachant mieux traiter l’information et en ayant récupéré des capacités cognitives promet la société.

Sa capsule, dont la commercialisation est prévue pour entre la fin d’année et le début 2024, existe en deux versions : Spacia, à l’allure d’un vaisseau spatial de couleur blanche, et Forest, semblable à un sauna avec ses parois boisées. Les deux produits comportent quatre appuis réglables pour les pieds, les genoux, les fesses et les bras. «Vous pouvez profiter d'une sensation de flottement comme si vous étiez libéré de la pesanteur», assure Giraffenap, non sans une pointe d’exagération !