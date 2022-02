[L'industrie c'est fou] Une Batmobile électrique pour sauver le monde sans le polluer

© Macro Studios Cette Batmobile est équipée de quatre caméras qui offrent une vue à 360 degrés sur l'extérieur.

Robert Pattinson sera-t-il à la hauteur du mythe ? Telle est la question qui hante les fans de super-héros à quelques semaines de la sortie de The Batman, l'un des films les plus attendus de l'année. Pour les faire patienter, l'architecte vietnamien Nguyen Dac Chung a récemment présenté une innovation complètement cohérente avec les valeurs philanthropiques du milliardaire Bruce Wayne : une Batmobile 100% électrique.

Fidèle admirateur du justicier de Gotham City, le jeune architecte a cherché à reproduire trait pour trait The Tumbler, la Batmobile que conduit Batman dans la trilogie The Dark Knight, réalisée par Christopher Nolan. Afin de concrétiser son projet, il a travaillé pendant deux ans avec une équipe de mécaniciens, de designers et d'ingénieurs. Le résultat prend la forme d'un véhicule de 3,7 mètres de long et 2,4 mètres de large, pour un poids inférieur à 600 kg grâce à la légèreté des fibres de carbone utilisées. Certaines pièces ont été fabriquées à la main tandis que d'autres ont été imprimées en 3D pour plus de précision.

Pas d'armes à feu

La principale différence avec la voiture du film se trouve donc du côté du moteur électrique, qui permet à cette réplique d'atteindre les 100 km/h. Une vitesse sûrement insuffisante pour rattraper le Joker et ses autres ennemis mais étant donné qu'elle n'est pas équipée d'armes à feu, cela vaut peut-être mieux. Elle dispose néanmoins d'autres atouts, à l'image de ses quatre caméras qui offrent une vue à 360 degrés sur l'extérieur, de ses portes hydrauliques automatiques ou de sa place passager, idéale pour accueillir Robin ou Catwoman.

Les passionnés de l'homme chauve-souris peuvent découvrir ce modèle unique en passant les portes de la galerie automobile Van Daryl, située à Hanoi. Le prix de cette Batmobile n'a pas été communiqué, mais certaines reproductions convaincantes se sont déjà vendues plusieurs centaines de milliers d'euros. Combattre le crime est un passe-temps qui coûte cher.