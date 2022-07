[L'industrie c'est fou] Un tram électrique sur des voies ferrées réaffectées pour revitaliser la mobilité rurale

Votre mission, à supposer que vous l'acceptiez, consiste à «concevoir un concept de mobilité pour les zones rurales en mettant l'accent sur les caractéristiques régionales». En lisant l’intitulé du concours «The Future Mobility Competition», organisé par la magazine de design Dezeen en partenariat avec la start-up britannique Arrival, Lea Haats, Erik Mantz-Hansen et Konstantin Wolf n’ont pas hésité à se lancer. Les trois designers allemands originaires de Kiel ont décidé de développer «Abacus», un concept de tramway électrique qui circule sur des voies ferrées réaffectées sur trois kilomètres entre le village de Gross Rönnau et la petite ville de Bad Segeberg.

L’idée est née d’un simple - mais triste - constat : «l'État le plus septentrional d'Allemagne, le Schleswig-Holstein, a connu un déclin rapide de l'infrastructure ferroviaire au profit de la route, expliquent les concepteurs de ce tram au design épuré. Il n'y a pratiquement aucun transport public qui assure une liaison fiable entre chaque village et la ville la plus proche.» Les petites lignes ont pourtant connu un grand succès en Allemagne par le passé. Mais «au cours des 100 dernières années, plus de la moitié des lignes ferroviaires dans le nord de l'Allemagne ont disparu ou ont été supprimées» regrettent Lea Haats, Erik Mantz-Hansen et Konstantin Wolf.

Ils n’y voient cependant pas une fatalité : «la revitalisation de [ces] voies a un fort potentiel, non seulement pour réduire le trafic et les émissions, mais aussi pour reconstruire un pont entre la ville et la campagne». A commencer par les quelques kilomètres qui séparent Gross Rönnau de Bad Segeberg.



Crédit : Lea Haats, Erik Mantz-Hansen, Konstantin Wolf

Un tramway alimenté par induction

C’est toute l’ambition d’«Abacus». Ce tram électrique au design moderne pourrait, selon ses développeurs, réduire les temps de trajet et offrir dans cette zone rurale une alternative à la voiture. D’un gris anthracite, le tramway est caractérisé par de grandes fenêtres et de rampes sur lesquelles les voyageurs peuvent s’appuyer ou s’assoir. Ici, pas de conducteur. Tout est automatique. Selon le design du projet, les composants électriques et électroniques sont intégrés dans les piliers à l’avant et à l’arrière du tram, tandis que la voie ferrée contient une ligne électrique. C’est elle qui met en mouvement le tramway, alimenté par induction. «Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de grosses batteries, ce qui permet de réduire le poids et l'impact sur l'environnement», soulignent les architectes du projet.

Par ailleurs, il est à noter que le tram est très peu élevé dans un souci de mobilité pour tous. Autre particularité : plus de gare, donc plus d’arrêt programmé à quai. Des capteurs présents sur le tram repèrent les voyageurs grâce à la reconnaissance des formes. Il suffit donc de faire signe au tramway pour qu’il s’arrête et laisse les passagers monter à son bord.

Une multitude d'innovations

Cette innovation est l'un des nombreux projets présentés dans le cadre du concours «The Future Mobility Competition». Le design «Abacus» fait partie des dix finalistes, aux côtés de projets divers et variés. On pourrait notamment mentionner le projet de Marcelo Dantas, qui a voulu repenser et redynamiser le système de ferry sur le Tage à Lisbonne avec des navires autonomes fonctionnant à l'énergie solaire. Ou encore la proposition de Soof Azani et Lir Braverman d'un vélo-cargo à énergie solaire destiné à faciliter les livraisons locales de denrées alimentaires.