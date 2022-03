[L’industrie c’est fou] Un «spa à la bière» ouvre ses portes à Strasbourg

A Strasbourg, vous pouvez désormais vous baigner dans des ingrédients de la bière… Mais pas dans de l’alcool. Deux anciens étudiants de l’Ecole de management de Strasbourg, Naomie Crawshaw et Paul Fruh, ont ouvert en février le premier «spa à la bière» de France, le Taaka Beer Spa. Le visiteur ne peut toutefois se baigner que dans des ingrédients de la bière : du houblon, du malt et de la levure de bière. «Se baigner principalement dans de l’alcool ne serait pas bénéfique pour votre peau et surtout cela serait bien collant», justifie l’entreprise sur son site, sans compter le «gâchis» que représenterait le remplissage de bière des baignoires de 300 litres.

Après quinze minutes au sauna, le visiteur peut enfin plonger dans son bain de «bière», pendant 30 minutes. Une fois dans l’eau, vous pourrez néanmoins vous rafraîchir au moyen de bières artisanales (à consommer avec modération évidemment). Le linge, la bière ou la limonade servis sont tous issus de producteurs locaux ; quant aux produits mélangés au bain, le houblon vient d’une coopérative alsacienne du Comptoir agricole, le malt d'une coopérative allemande et la levure de bière de l'entreprise Lesaffre. Même le nom de l’établissement, «taaka», rappelle la région puisqu’il signifie «cigogne» en maori.

L’espace relaxation est ensuite disponible pendant un quart d’heure. A la question «Vais-je sentir la bière après la séance ?», les deux co-fondateurs se veulent rassurants : «L’odeur prédominante qui émane de nos bains est celle du houblon. On retrouve un mélange de pin, de musc et d’herbe. Cependant votre peau n’aura pas de senteur particulière après le bain.» L’ouverture de l’établissement a nécessité l’investissement de 300 000 euros, une formation aux arts du bain et une validation de leur recette en laboratoire, rapporte Les Echos, soit un an et demi de travail. Le spa est interdit aux moins de 16 ans, limité aux 16-18 ans, qui n’ont pas accès aux tireuses à bière. Le sauna est contre-indiqué aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, d’hypertension ou d’hypotension et de troubles circulatoires.

Les bienfaits de la bière pour la peau

C’est en République tchèque, à l’occasion d’un voyage organisé par leur école, que les deux fondateurs ont découvert le concept, déjà en vogue en Europe de l’Est, aux Etats-Unis ou même en Belgique. A la différence des spas tchèques, néanmoins, les tireuses de bière disponibles dans l’établissement ont un débit limité, en conformité avec la législation française. Des tireuses interactives avec un lecteur de cartes RFID ont donc été mises en place. Chaque carte dispose d’une limite de consommation ; une fois celle-ci dépassée, la tireuse se bloque instantanément.

Alors que le concept de vinothérapie gagne de l’ampleur, la bière présente elle aussi des propriétés intéressantes, vantent les deux associés. «Le houblon adoucit et assouplit la peau tout en procurant une sensation de bien-être au corps. La levure de bière est riche en vitamines permettant d’améliorer la beauté des cheveux, des ongles et de la peau», avance le site du spa. La bière sert décidemment à tout : en 2021, L'Usine Nouvelle vous expliquait qu'elle permettait également de construire... des meubles.