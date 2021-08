[L'industrie c'est fou] Un sextoy envoyé dans l'espace pour casser le tabou autour de la sexualité des astronautes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Tenga Tenga espère pouvoir créer un sextoy adapté au quotidien des astronautes.

Les astronautes pourront-ils bientôt s'adonner à des plaisirs solitaires avec un sextoy, comme n'importe quel Terrien ? C'est en tout cas l'objectif affiché par Tenga, une entreprise japonaise experte en jouets sexuels pour hommes. Celle-ci peut déjà se targuer d'avoir franchi le 31 juillet dernier une étape cruciale dans cette quête farfelue, lorsqu'elle a envoyé l'un de ses produits phares dans l'espace.

Des données décisives

C'est à bord d'une fusée MOMO, conçue par la société civile Interstellar Technologies, qu'ont voyagé le sextoy et deux figurines promotionnelles de la marque. Un doublé historique, puisqu'aucun accessoire de ce type n'avait encore quitté l'atmosphère, et que les vols spatiaux japonais étaient jusque-là l'apanage des entités publiques. Ejectés de l'appareil à une altitude avoisinant les 100 km, les jouets Tenga ont amerri à 28 km du lieu de décollage avant d'être récupérés par bateau.

Au-delà de la simple opération marketing (un peu vaine), les quelques minutes en microgravité ont permis à l'entreprise de récolter de précieuses données, « telles que la température et la pression à l'intérieur du Tenga », précise-t-elle sur son site. De nombreux tests devront encore être menés, car la conception d'un sextoy spatial s'apparente à un véritable casse-tête. D'un point de vue logistique, car il devra nécessairement être équipé d'un système d'aspiration pour recueillir les fluides corporels, mais pas seulement.

Un sujet complexe

L'absence de gravité complique en effet la circulation du sang au niveau des extrémités, avec des conséquences directes sur les organes génitaux. De plus, de multiples astronautes ont fait état d'une importante baisse de libido au cours de leur voyage, potentiellement en raison du manque d'intimité ou de l'hygiène parfois douteuse. Mais Tenga n'a pas prévu de baisser les bras, comme l'a assuré son président Koichi Matsumoto dans une interview accordée à IFL Science : « La sexualité et ses besoins feront toujours partie de nous. Un jour, nous serons peut-être en mesure de créer un produit que les responsables de la NASA voudront intégrer à leurs projets spatiaux ».

Jusqu'à présent, l'agence spatiale américaine ne semble pas vouloir se pencher sur la question de la sexualité des astronautes. Elle assure fréquemment qu'aucune activité de ce type n'a eu lieu dans l'espace à sa connaissance, et que le sujet n'a jamais fait l'objet d'études. Cette thématique mérite pourtant d'être prise au sérieux, et pas uniquement vis-à-vis du plaisir personnel des voyageurs de l'espace. Alors que les projets de missions de longue durée se multiplient, et que certains, à l'image d'Elon Musk, imaginent déjà une colonie sur Mars, il sera sûrement bientôt difficile de faire l'impasse sur les problématiques liées à la reproduction.