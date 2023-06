[L’industrie c’est fou] Un robot origami pour conquérir l'espace

L’art japonais du pliage de papier n’en finit pas d’inspirer le monde de l’industrie, et notamment celui de la robotique. Une équipe de chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne a dévoilé lundi 12 juin sa dernière innovation qui, contrairement aux apparences, n'est pas une version robotisée du jeu Triomino ! Il s'agit de Mori3, un robot constitué de modules triangulaires en deux dimensions capable de se transformer, en toute autonomie, en un objet en 3D. «Notre objectif avec Mori3 est de créer un robot modulaire, semblable à un origami, qui peut être assemblé et désassemblé à volonté en fonction de l'environnement et de la tâche à accomplir», explique Jamie Paik, directrice du laboratoire de robotique reconfigurable.

Grâce à cette habilité, le robot peut réaliser diverses tâches normalement effectuées par différents automates. D'ailleurs, Mori3 a été conçu notamment pour être utilisé à bord des vaisseaux spatiaux qui ne possèdent pas suffisamment d’espace pour embarquer un robot pour chaque tâche à effectuer. «Bien entendu, un robot polyvalent comme le Mori3 sera moins efficace que des robots spécialisés dans certains domaines. Cela dit, le principal argument de vente de Mori3 est sa polyvalence», résume Jamie Paik.

Pour le mettre au point, les scientifiques se sont inspirés de l’intelligence en essaim que l’on retrouve notamment chez les insectes sociaux et du maillage polygonal utilisé dans la modélisation 3D qui consiste en un ensemble d’arêtes, de sommets et de faces qui définissent le contour d’un objet. Les chercheurs disent avoir repoussé les limites de la conception mécanique et électronique, des systèmes informatiques et de l’ingénierie des robots pour mettre au point Mori3. «Nous avons dû repenser la manière dont nous [les] comprenons», témoigne Christoph Belke, l’un d’entre eux. Sans donner davantage de détails, le laboratoire indique qu'il envisage que le robot serve à «des fins de communication et de réparation externe».