[L’industrie c’est fou] Un robot mou autodestructible pour espionner en toute tranquilité

Imaginez. Vous êtes militaire et vous découvrez un robot espion sur votre camp. Vous décidez de présenter votre découverte à vos supérieurs mais, au moment de la dévoiler, celle-ci vous file entre les doigts. Avec l’invention de chercheurs de l’université nationale de Séoul, ce scénario pourrait bien devenir réalité. L’équipe de onze scientifiques a mis au point un robot capable de s’autodétruire et de ne laisser pour seule trace qu’une flaque huileuse.

Comment ont-ils fait ? En concevant leur automate à partir d’une résine de silicone mélangée à une substance répondant au nom barbare d’hexafluorophosphate de diphényliodonium photoinduit. Le tout, lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette à travers des LED qui ont été intégrées, relâche des ions fluorures qui cassent les liaisons Si-O du silicone, ce qui entraîne la liquéfaction du robot à partir de sa base. Ce processus s’effectue en moins de deux heures.

Des applications dans l’industrie et la médecine

Au-delà de l’application militaire, le robot pourrait s’avérer très utile pour explorer les zones à risque comme les eaux profondes ou les milieux radioactifs par exemple, où il est coûteux ou impossible de récupérer les automates. En raison de leur capacité à se déformer et à évoluer dans des environnements complexes et changeants, les robots mous font l’objet de nombreux travaux de recherche et suscitent l’intérêt de l’industrie et de la médecine. Ils pourraient notamment se faufiler dans le corps humain pour réaliser des opérations peu invasives ou administrer des médicaments de manière ciblée.