[L’industrie c’est fou] Un robot chef formé en regardant des tutos YouTube

Les chaînes YouTube dédiées à la gastronomie, qui cumulent des millions d’abonnés, compteront sûrement bientôt, parmi leurs plus grands fans… Des robots cuisiniers ! C’est en tout cas ce que souhaitent des chercheurs de l’université de Cambridge au Royaume-Uni, qui ont publié une étude allant dans ce sens au mois de mai. Ils ont conçu un robot chef capable d’apprendre de nouvelles recettes en regardant des vidéos d’humains qui cuisinent. L'automate enrichit ainsi sa palette culinaire sans que les ingénieurs soient obligés de le programmer pour qu'il concocte des plats spécifiques, ce qui est très onéreux.

Pour y parvenir, ils ont dans un premier temps programmé leur machine de sorte à ce qu’elle puisse mitonner huit types de salades différentes. Puis, ils l'ont entraînée, grâce à un réseau neuronal et à la vision par ordinateur, à reconnaître les ingrédients et les ustensiles utilisés dans chacune des recettes en lui faisant regarder des vidéos des chercheurs qui les cuisinait. L’objectif était aussi que le robot puisse identifier les bras, les mains et le visage des scientifiques pour observer leurs actions.



«Nous voulions voir si nous pouvions entraîner un robot cuisinier à apprendre de la même manière que les humains, en identifiant les ingrédients et la manière dont ils s'associent dans le plat», a expliqué Grzegorz Sochacki, l’un des auteurs de l’étude. Sur seize vidéos, le robot a identifié la bonne recette à 93% du temps même s’il n’a pu reconnaître les actions des humains que dans 83% des cas.

Une neuvième recette reproduite

«Il a été très efficace pour reconnaître, par exemple, que deux pommes coupées en morceaux et deux carottes coupées en morceaux constituent la même recette que trois pommes coupées en morceaux et trois carottes coupées en morceaux», s’est enthousiasmé Grzegorz Sochacki. Le robot a également été capable d’identifier une neuvième recette et de la reproduire.

Mais, pour l’heure, il ne sait absolument pas reconstituer les recettes observées dans les vidéos de cuisine qui circulent sur les réseaux sociaux, bien trop rapides et riches pour lui. Des robots cuisiniers au livre de recettes bien plus garni que celui des chercheurs de l’université de Cambridge existent déjà, comme celui de Moley Robotics. Un vrai cordon bleu, mais à 280 000 euros la machine… Il sera nécessaire de mettre du beurre dans ses épinards avant de se l’offrir !