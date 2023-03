[L’industrie c’est fou] Un revêtement en marc de tomate pour remplacer le bisphénol A dans les boîtes de conserve

Perturbateur endocrinien bien connu, le bisphénol A (BPA) a été interdit en France en 2012 dans tous les contenants destinés aux enfants de moins de 3 ans. En 2015, l’interdiction a été généralisée à tous les contenants alimentaires. Mais de nombreux pays dans le monde autorisent toujours cette substance, notamment utilisée pour la fabrication du polycarbonate et des résines époxy. Dès lors, par quoi remplacer, dans les emballages alimentaires, ce composé chimique que les industriels du plastique plébiscitent depuis des décennies ? Dans une étude publiée en février 2023 dans la revue Journal of Cleaner Production, des chercheurs espagnols proposent... Du marc de tomate.

Employés par l’Institut d’horticulture subtropicale et méditerranéenne et l’Institut de science des matériaux, ces scientifiques ont créé un revêtement de boîte de conserve à partir des déchets de tomate (graines, pulpe, peau…) issus de leur transformation industrielle. Ces derniers sont habituellement utilisés, selon eux, pour la préparation d'aliments pour animaux, de matériaux absorbants ou encore de biocarburants mais aussi dans les cosmétiques et les polymères biodégradables.

Un premier test concluant

Pour ce faire, ils ont séché le marc - trois jours au soleil puis dans un four à 60 degrés pendant plus de 16 heures - avant de le réduire en poudre. Celle-ci a été mélangée à une solution d’hydroxyde de sodium, chauffée ensuite à 100 degrés pendant quatre heures. Après plusieurs filtrations, la fraction lipidique obtenue a été introduite dans de l’éthanol et la pâte a été pulvérisée sur des échantillons de différents matériaux métalliques. Finalement, le revêtement a été séché à température ambiante puis les échantillons chauffés à 200 degrés pendant 10 à 60 minutes.

Les scientifiques ont ensuite procédé à des tests pour évaluer la fiabilité de leur innovation. Ils ont par exemple plongé de l’aluminium recouvert du revêtement en marc de tomate dans de l’eau salée pendant 170 heures et ont ainsi prouvé qu’il avait empêché son oxydation. De plus, le revêtement s’est avéré particulièrement hydrophobe, une propriété qui lui permet de parfaitement adhérer aux parois. Très encourageante, l’expérience devra néanmoins être suivie d’autres études pour évaluer si d’éventuelles migrations de substances potentiellement toxiques générées pendant la formation du revêtement sont possibles.