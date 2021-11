[L'industrie c'est fou] Un rasoir en carton à assembler comme un origami

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Kai Résistant à l'eau, ce rasoir en carton ne pèse que quatre grammes.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il ne suffit pas d'installer des éoliennes, d'investir dans l'hydrogène vert ou de multiplier les fermes solaires. La transition écologique passe aussi par des gestes du quotidien en apparence anodins, même au sein de la salle de bains. Les amoureux de la nature qui souhaitent malgré tout maîtriser leur pilosité seront ainsi ravis d'apprendre qu'il existe désormais un rasoir en carton, baptisé Paper Razor.

C'est à Kai, une entreprise japonaise qui fabrique notamment des couteaux, des ciseaux et des scalpels, que l'on doit cette innovation respectueuse de l'environnement. Son produit, résistant à l'eau du moment que la température n'excède pas les 40 degrés, permet de réduire l'utilisation de plastique de 98% par rapport aux rasoirs classiques. Un avantage considérable au vu de l'urgence de la situation : plus de dix millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans nos océans.

Une rude compétition

Le Paper Razor est d'autant plus original qu'il se présente sous la forme d'un kit à assembler soi-même. Pour obtenir son rasoir écolo, l'utilisateur doit simplement détacher le manche de la feuille de carton incluse dans l'emballage, et la replier autour des lames en métal comme s'il s'agissait d'un origami. Disponible depuis avril 2021 pour l'équivalent de neuf euros, il se décline en cinq coloris : bleu océan, rouge botanique, vert jade, jaune soleil et beige sable.

La créativité de Kai a récemment été récompensée : le fabricant fait partie des lauréats du Good Design Award, un prix prestigieux placé sous l'égide de l'organisation japonaise de promotion du design industriel. Pour s'imposer, le Paper Razor devra néanmoins faire face à la concurrence de rasoirs de plus en plus innovants, qu'ils soient connectés, ou même chauffants !