[L'industrie c'est fou] Un ingénieur veut transformer un Airbus A380 en hôtel

© Groupe Duval Le bâtiment abritant le restaurant aurait la forme d'une tour de contrôle, avec une vue plongeante sur l'appareil.

Une importante page de l'histoire d'Airbus s'est tournée le 16 décembre, lorsque le constructeur a livré son dernier A380 à la compagnie Emirates, plus de 15 ans après le premier vol du plus grand avion de ligne du monde. Si la plupart des 254 appareils fabriqués finiront peu à peu démantelés, l'un des exemplaires pourrait bien éviter la casse grâce au projet de Frédéric Deleuze, baptisé « Envergure ». Cet ingénieur, qui travaille justement pour le géant européen depuis une quinzaine d'années, a pour ambition de transformer l'un de ces « paquebots volants » en hôtel.

Le plan de ce diplômé de Polytech Marseille consiste à acheter un A380 sur le marché de l'occasion et à l'installer sur la zone nord de l'aéroport de Toulouse (Haute-Garonne), en plein cœur de la zone d'activité aéronautique. Le complexe atypique devrait notamment côtoyer le parc des expositions de la ville, le musée Aeroscopia et l'usine Jean-Luc Lagardère, où était d'ailleurs assemblé ce modèle hors norme, qui mesure 80 mètres de largeur et 75 mètres de long. De quoi organiser de belles visites thématiques pour les passionnés de navigation aérienne.

Un précédent en Suède

L'hôtel en lui-même devrait inclure 31 chambres de 16 à 35 mètres carrés, dont une suite nichée dans le cockpit de l'avion pour se la jouer commandant de bord. Aménagées dans le fuselage et réparties sur les deux ponts, elles devraient être accessibles via les passerelles extérieures. Frédéric Deleuze, qui s'est associé avec le promoteur immobilier Duval, prévoit de faire construire un bâtiment évoquant une tour de contrôle à côté de l'appareil, afin d'accueillir un restaurant d'une soixantaine de couverts.

Si les porteurs du projet parviennent à trouver les financements nécessaires, « Envergure » devrait ouvrir ses portes à l'horizon 2024, soit bien après l'inauguration du Jumbo Stay. Cela fait déjà 15 ans que cet hôtel situé près de l'aéroport de Stockholm (Suède) propose aux touristes de dormir dans un Boeing 747, racheté à la compagnie Transjet lorsque celle-ci a fait faillite. Les constructeurs eux-mêmes s'intéressent de plus en plus à la possibilité d'offrir une seconde vie à leurs appareils. En témoigne la décision d'Airbus d'ouvrir en 2023 un centre de maintenance et de recyclage des avions en Chine.