[L’industrie c’est fou] Un impressionnant ascenseur à bateaux pour accompagner l'essor du fret maritime en Allemagne

En Allemagne, les bateaux prennent l’ascenseur. A Niederfinow, à 60 kilomètres de Berlin, une nouvelle infrastructure a été inaugurée début octobre sur le canal Oder-Havel. Objectif : permettre aux embarcations de poursuivre leur trajet après avoir surmonté une "pente" fluviale de 36 mètres de dénivelé. 65 000 mètres cubes de béton et 8900 tonnes d’acier ont été engloutis pour construire l’ascenseur, long de 114 mètres. Rempli d’eau, l’appareil de levage peut soulever 9850 tonnes, soit l'équivalent de 1600 éléphants. «Cet ascenseur à bateaux est adapté aux bateaux de navigation intérieure modernes, qui sont plus longs et ont besoin d'une dimension différente de l'ancien», s’est réjoui Volker Wissing, ministre fédéral des Transports.

Pour s’adapter aux évolutions du transport maritime, quatorze ans de construction ont été nécessaires, contre huit initialement prévus. Un chantier d’environ 520 millions d’euros, près de deux fois plus que la facture initiale. Cette écluse des temps modernes remplace un précédent ascenseur à bateaux, mis en service en 1934. L’appareil pouvait supporter une charge de 4300 tonnes, et était long de 83,5 mètres. La pression d’un simple bouton suffit désormais à verrouiller l’ascenseur avant son démarrage, et non plus une manoeuvre manuelle.

Une attraction touristique

Lors de sa construction, l'ensemble de la voie navigable Oder-Havel a été conçu pour des bateaux jusqu'à 65 mètres de long, 8 mètres de large et d'un poids total allant jusqu'à 600 tonnes. Un programme de modernisation (élargissement et approfondissement du chenal) est en cours jusqu’en 2030. L’ascenseur historique devrait continuer à fonctionner jusqu’en 2025. La construction du nouvel ascenseur permettra par ailleurs de renouveler cette attraction touristique majeure du land de Brandebourg - 4000 personnes ont notamment été accueillies lors du week-end inaugural, et des saisonniers devraient prochainement compléter les effectifs.

L'ascenseur en vidéo (en allemand)