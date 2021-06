[L'industrie c'est fou] Un immeuble de dix étages construit en seulement 28 heures

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Broad Group Une fois les différents blocs de l'immeuble assemblés, il a suffi de raccorder les appartements à l'eau et à l'électricité.

Que ce soit à Paris, à Bordeaux ou à Douai, marteaux-piqueurs, scies circulaires et routes bloquées poussent fréquemment de nombreux citadins à se lamenter du rythme bien trop lent des différents travaux. Récemment chargée d'un chantier à Changsha, dans le sud-est de la Chine, la société Broad Group n'a pas été confrontée à ce type de plainte. En seulement 28 heures et 45 minutes, elle est parvenue à faire sortir de terre un immeuble de dix étages.

Pour réussir une telle prouesse, l'entreprise a eu recours à de nombreux employés et a dû utiliser trois grues, qui ont empilé plusieurs unités modulaires en acier inoxydable. Fabriqués en usine, ces modules faisaient tous à peu près la taille d'un conteneur maritime, soit 12,19 m de long, 2,44 m de large et 3 m de haut. Il a ensuite suffi de serrer les boulons puis de raccorder les appartements à l'électricité et à l'eau, et le tour était joué.

Sky is the limit

Avec cette configuration, Broad Group garantit une économie d'énergie à moindre coût, pour un résultat résistant aux tremblements de terre et pouvant être facilement démonté et déplacé si nécessaire. Nommée Living Building, cette méthode pourrait aussi permettre de construire d'autres types de bâtiments, comme des hôtels ou des hôpitaux.

La société chinoise estime même être en mesure d'ériger une tour de 200 étages de cette manière. Elle parviendrait ainsi à battre largement le record de la plus haute tour de la planète, le Burj Khalifa : située à Dubaï (Emirats arabes unis), elle culmine à 828 mètres, pour 163 étages. Board Group avait lancé officiellement le projet en 2012, mais il avait dû renoncer, faute d'obtenir l'accord du gouvernement chinois.