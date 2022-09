[L'industrie c'est fou] Un gratte-ciel circulaire de 3 kilomètres de long autour du Burj Khalifa

Dubaï va-t-elle franchir un nouveau cap dans sa course à la démesure ? Tel semble en tout cas l'objectif poursuivi par le cabinet d'architectes émirati ZN Era avec le projet qu'il a dévoilé fin août. Celui-ci consiste à bâtir un gratte-ciel circulaire autour du Burj Khalifa, la plus haute tour de la planète, dont la pointe culmine à 828 mètres du sol. Baptisée Downtown Circle, la structure atteindrait quant à elle 550 mètres et prendrait la forme de deux gigantesques anneaux, sur une circonférence totale de trois kilomètres.

A l'intérieur du premier cercle, les architectes envisagent d'aménager des appartements luxueux, des bureaux et des centres commerciaux remplis de boutiques et d'espaces culturels, offrant tous une vue imprenable sur la ville. Le second accueillerait un système de transport ferroviaire futuriste, composé de nacelles suspendues. Les responsables du projet ne détaillent pas précisément son fonctionnement, mais estiment qu'ils permettraient aux habitants de se déplacer à une vitesse de 100 km/h.

Les projets fous des pays du Moyen-Orient

Afin de leur apporter une bulle d'oxygène, un énorme jardin serait installé au milieu de ces deux anneaux. Considéré comme le poumon vert de la mini-métropole, il serait assez grand pour abriter une multitude de plantes sauvages, des canyons, des dunes de sable, des marécages, des cascades et des grottes. Une zone serait réservée à la culture de fruits et légumes, alimentés à l'aide d'un dispositif de récupération d'eau de pluie. Avec 6,8 cm de précipitations annuelles à Dubaï en moyenne, le cours du kilo de tomates risque cependant de dépasser rapidement celui du bitcoin...

Pour essayer de rassurer sur l'impact environnemental (énorme) de son édifice, ZN Era assure vouloir mettre en place un procédé de stockage de carbone et disposer des filtres censés réduire la pollution de l'air ainsi que des panneaux solaires. On pousse un soupir de soulagement. Il paraît évidemment assez peu probable qu'une idée aussi folle puisse voir le jour, même s'il serait imprudent d'enterrer trop vite les projets extravagants des promoteurs du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite prévoit toujours d'aménager sa future mégalopole, Neom, dans un double gratte-ciel de 500 mètres de haut et 170 kilomètres de long.