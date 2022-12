[L'industrie c'est fou] Un Français et ses emballages comestibles récompensés par le prince William

Qui aurait pu croire que le duc de Cambridge tomberait sous le charme de petites bulles aux faux airs de capsules de lessives ? Vendredi 2 décembre 2022, le prince William et ses co-jurés du prix Earthshot – parmi lesquels Cate Blanchet, Jack Ma ou encore Shakira – ont pourtant distingué la start-up Notpla dans la catégorie «construire un monde sans déchets». Une consécration qui s'accompagne d'un chèque d'un million de livres sterling.

Basée à Londres et cofondée en 2014 par le Français Pierre Paslier, la société de 65 salariés imagine des solutions de conditionnement biodégradables pour lutter contre la pollution plastique. Ses différentes recherches l'ont amené à inventer les Ooho, des sphères constituées d’une membrane en algues comestibles, destinées à renfermer des liquides (eau, jus de fruit, alcool…).

Les Ooho ont été distribués aux coureurs lors du marathon de Londres en 2019. © Notpla_Ooho_London Marathon

«Nous nous sommes demandé comment faire un packaging qui ressemble plus à la nature qu’à un matériau industriel ou synthétique», se souvient Pierre Paslier. L’ingénieur et son associé espagnol Rodrigo Garcia Gonzalez se tournent alors vers les algues : «Elles poussent très vite, jusqu’à un mètre par jour pour certaines espèces. Elles n’ont ni besoin d’eau potable, ni d’engrais, leur production n’est donc pas dépendante des activités humaines. De plus, elles se dégradent naturellement sans nécessiter d’intervention humaine, ce qui n’est pas le cas des plastiques et des bioplastiques», poursuit le Français.

Un produit destiné à la consommation instantanée

Son entreprise, prénommée Skipping Rocks Labs à ses débuts, se met alors à produire les Ooho. L’objectif n’est pas de les vendre dans les rayons des supermarchés mais de les destiner à la consommation instantanée dans les événements sportifs, festifs ou culturels. C’est ainsi qu’en 2019, la petite bulle rencontre un franc succès lors de sa distribution au marathon de Londres. Pour la stocker et la transporter, Notpla se sert de grandes boîtes en inox qu’elle réutilise.

© Longlong Han_Notpla deep tray_Notpla new collection

«Les Ooho ont été le produit le plus impacté par le Covid-19 car pendant deux ans il n’y avait plus de marathons ni de festivals», signale Pierre Paslier. Mais à ce moment-là, son entreprise ne se laisse pas abattre et poursuit le développement d’autres produits qui utilisent sa technologie brevetée. À l’image de ses conditionnements alimentaires dotés d’un revêtement en algues, qui remplace l’enduction plastique d’origine fossile souvent présente sur les emballages en carton.

Une visibilité accrue grâce au prix Earthshot

Les Ooho ont évolué et peuvent maintenant contenir des sauces. © Notpla x Heinz Tomato Ketchup Sachet

Déjà partenaire de Just Eat dans six pays européens pour cette solution, Notpla espère grandir encore davantage mais Pierre Paslier ne se fait pas de souci : «Le prix Earthshot nous a donné une visibilité immense. Nous avons déjà reçu des demandes de centaines de restaurants qui font de la livraison à emporter, de stades, de lieux culturels et événementiels, de distributeurs de packaging, de grands groupes comme McDonald.» La récompense financière, qui n’est «qu’une partie du prix», selon le chef d’entreprise, servira quant à elle à faire grandir l’équipe de recherche et développement, à acheter de nouvelles machines et à imaginer de nouvelles solutions.

Quant aux capsules d’eau qui ont fait la renommée de Notpla, elles peuvent aujourd'hui contenir des sauces et devraient prochainement renfermer des boissons énergisantes. De quoi doper leurs ventes lors des prochains événements sportifs européens.