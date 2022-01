[L'industrie c'est fou] Un drone sous-marin inspiré... des raies manta

© DARPA Les robot-raies développés par l'armée américaine devront être complètement autonomes, tant sur le pilotage que sur l'approvisionnement énergétique.

Le camouflage dans l’armée ne cessera jamais d’évoluer, jusqu’au point où nous confondrons bientôt animaux et drones. C’est dans cet objectif qu’a été monté le programme Manta Ray qui vise à développer un drone multifonction prenant l’apparence d’une raie manta. Ce système est développé par l’armée américaine, via sa branche dédiée aux nouvelles technologies, l’Agence des projets de recherche avancée de défense (Darpa).

Produire leur propre énergie

L'appareil, encore au stade de développement, sera un véritable couteau-suisse, destiné à différentes expérimentations au profit des ports et des navires. Sur le plan de la détection, elle devra être capable de capter les faibles puissances sous-marines et classer les dangers qu’elle perçoit. Elle servira aussi d’objet d’expérimentation pour améliorer les technologies visant à limiter l’encrassement, la corrosion et les dégradations de matériaux. « De tels systèmes pourraient offrir une plus grande flexibilité opérationnelle pour les navires», commente la Darpa dans un communiqué.

Le plus gros volet de développement de la Manta Ray repose sur le système d’autonomie car elle n’aura pas besoin de soutien humain pour la charge, le pilotage ou la maintenance. Elles devront être capables de produire leur propre énergie, à l’aide par exemple de l’énergie solaire ou des courants marins. La société Metron, basée en Virginie, est en charge de ce volet de développement.

La Manta Ray en opération, image de synthèse. Crédit photo DARPA.

Un prototype en cours de construction

En décembre 2021, la Darpa annonçait que la Manta Ray arrivait à son deuxième stade de développement qui prévoit la réalisation d'un prototype. Celui-ci sera réalisé par deux entreprises américaines : la Northrop Grumman Systems Corporation et Martin Defence Group, toujours en collaboration avec Metron. Une fois réalisé, le prototype sera lâché en haute mer pour ses premiers tests.

A terme, ces robot-raies seront sollicités pour des missions de probablement plusieurs mois, au cours desquelles ils devront faire preuve de furtivité tout en communiquant avec les navires alliés, ou transportant des charges utiles.