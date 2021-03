[L’industrie c’est fou] Un designer imagine à quoi ressemblerait une Bugatti Chiron tout-terrain

Aston Martin s’y est essayé, Rolls-Royce aussi. Et si la marque alsacienne Bugatti sortait à son tour une voiture de luxe tout-terrain ? Une hypothèse improbable mais cela n’empêche pas les fans de la marque et les concepteurs de rêver. Installé en Chine, le designer industriel Rafal Czaniecki a présenté sa version d’une Bugatti Chiron en mode 4x4 sur la plate-forme Behance.

Pare-buffle et garde-boues

Les amateurs du célèbre modèle reconnaîtront sur les images de synthèse son aileron central en forme de “C”, sa calandre aux allures de fer à cheval et ses phares LED à l’avant qui servent aussi d’entrées d’air. Évidemment, le véhicule a subi quelques ajouts pour évoluer en-dehors des circuits de course. Baptisée Terracross, la Bugatti est renforcée avec un pare-buffle, des garde-boues, des pneus ultra-larges et des barres de toits. Un "bricolage" qui s'est déjà observé sur d'autres modèles de voitures : en Russie, des vidéastes avaient monté une Bentley sur des chenilles de tank pour lui permettre de franchir les terrains les plus difficiles.

Beaucoup de rumeurs entourent le catalogue de Bugatti. Le constructeur automobile prépare-t-il un SUV voire un modèle électrique ? Lors d’un entretien avec L’Usine Nouvelle en février 2020, le président de la marque indiquait plutôt se concentrer sur des voitures hypersportives. “Les moteurs thermiques que nous avons, les W16, sont encore bons pour les dix prochaines années”, assurait Stephan Winkelmann.