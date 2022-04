[L'industrie c'est fou] Un designer hongrois imagine un avion solaire en forme de faucon

Capables d'atteindre la vitesse hallucinante de 390 km/h, les faucons ont une place à part dans le cœur des professionnels de l'aéronautique. Après le Faucon Millenium, célèbre vaisseau piloté par Han Solo dans Star Wars, et le Falcon Heavy, lanceur spatial gigantesque développé par SpaceX, voici le dernier hommage en date à cet élégant rapace : le Falcon Solar. Imaginé par Laszlo Nemeth, un designer industriel hongrois, ce projet prend la forme d'un curieux avion, équipé d'ailes recourbées et d'une queue à la pointe acérée.

Le solaire séduit

« Encore aujourd'hui, la nature peut être une merveilleuse source d'inspiration pour le design, explique-t-il en légende d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Le nombre d'or, par exemple, a permis à certains ingénieurs de développer des objets aux proportions presque parfaitement harmonieuses ». Concernant l'aviation, il estime que les prédateurs des airs n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets, et qu'il faut tenter de les imiter au maximum pour espérer pouvoir fabriquer des machines aussi efficaces. Laszlo Nemeth n'est pas le seul à miser sur le potentiel des oiseaux. En 2019, Airbus avait dévoilé un concept similaire, le Bird of Prey, équipé d'espèces de plumes aux extrémités des ailes. Plus récemment, la start-up sud-africaine Phractyl a présenté un projet de taxi volant aux allures de troglodyte mignon.

Mais le designer hongrois ne s'arrête pas là : il voudrait que son avion soit entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques. Une façon de réduire l'impact environnemental du transport aérien, qui représente aujourd'hui 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si les analystes prédisent que la décarbonation du secteur passera probablement par les carburants durables, les batteries électriques et l'hydrogène, le solaire reste une piste sérieusement envisagée par plusieurs acteurs : c'est le cas du Zephyr S d'Airbus et du SolarStratos. Pour l'heure, le Falcon Solar n'en est qu'au stade du concept... Et rien ne dit qu'il ne finira pas dans les limbes. Le designer a déjà dessiné plusieurs avions, tout comme des chaussures pour astronautes ou une étonnante Apple Ring. Mais ses précédentes idées n'ont jamais vu le jour...